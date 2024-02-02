冬季皮肤干燥敏感怎么办？

进入冬季，天气变得干燥寒冷，在添衣保暖的同时，呵护皮肤也至关重要。

“干燥的空气容易夺走人体中的水分，寒冷的气候也会使得皮肤脂质分泌减少。一旦皮肤屏障受到损伤，皮肤便会变得干燥、脆弱和敏感。”中国日用化工协会化妆品专委会副主任委员由冰介绍。

当前市面上各类护肤产品琳琅满目，应该如何有效选择护肤品，改善皮肤干燥状态？

由冰表示，合适的秋冬护肤品，一方面要注重减少刺激。干燥敏感的皮肤不应过度清洗皮肤的天然油脂，建议可选择温和的氨基酸清洁产品。同时洗护、护肤产品配方应尽量精简，减少香精、酒精等可能带来皮肤刺激的成分。另一方面，要关注保湿滋润功能。经典的保湿成分甘油、泛醇、透明质酸等能有效帮助皮肤补水，另外配方中加入油脂成分的产品，也能更好滋润皮肤，形成皮脂膜，减少皮肤水分散失。

专家表示，冬季护肤除了使用护肤品，还应注意改变一些生活习惯。比如避免皮肤直接暴露于极端天气，长时间处于干燥的空调房内要注意加湿。同时，可以多穿棉麻丝绸等天然材料的内衣物，减少频繁长时间以及用过热的水清洗皮肤，当皮肤敏感不适时，尽量避免抓挠等刺激行为。

《 人民日报 》（ 2024年02月02日 19 版）