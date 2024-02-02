乡村老有所养这样“兜底”

农村养老服务，惠民生，暖民心。近年来，四川省射洪市健全服务体系，兜牢、兜住、兜准农村老年群体基本生活，提高了农村养老服务的可及性。截至目前，全市21个乡镇、282个行政村，60岁以上的19.27万人基本实现老有所养。其中，1600多个需要社会救助的农村老人住进了养老院，2万多名农村留守老人得到关怀和照顾，为破解农村地区“养老难”问题做出了有益探索。

广覆盖保基本，织密农村养老保障网

射洪市瞿河镇鲜家沟村农村养老“爱心公社”，这个坐落在半山腰的院子整洁干净，空地上种着菜栽着花。一阵乐声响起，在社工陪伴下，73岁的赵发先老人加入“坝坝舞”队伍中，虽然举手抬腿稍显缓慢，但他的脸上洋溢着笑容。

赵发先安心的养老生活，是射洪乡村干部“敲门行动”敲出来的。“敲门行动”，就是要让那些留守、独居、空巢的农村老人，老年生活有人照应。

“赵老的老伴早年去世，儿子在外打工，家里没人照顾。老人身体不好，行走不便，村干部几次到赵老家‘敲门’，动员他就近到‘爱心公社’养老。”射洪市惠民帮扶中心主任廖小军说。

同赵老不同，陈永同是被“巡”出来的农村养老服务对象。射洪农村常年活跃着一支“巡检督查”队伍，巡的是农村特困老人、困难户，查的是农村老人的生活保障。

陈永同家住阳溪镇天河村。老人行动不便，家中无人照料。在“巡检督查”中，射洪市民政局局长王灿和工作人员一起，把老人接到了就近的射洪福利院金家分院。护工的精心照料，让老人的身体一天天硬朗起来，脸上的笑容也越来越多了。

“60岁以上的农村老人，居家养老的占绝大多数，在立足广覆盖基础上，我们把养老服务重点放在失能、半失能和特困户群体上。”射洪市委书记谭晓政说。

抓重点、全覆盖。2021年，射洪开展农村敬老院改革，探索建立农村三级养老服务网络，设立3个市级失能、半失能特困集中照护机构、8个镇级区域性养老服务中心和多个综合为老服务中心、日间照料中心、康养中心等。以社会化运营为主体、多元化普惠型居家养老服务设施为载体，市、镇、村三级农村养老体系形成了一张网，不漏一人一户，兜牢了乡村养老底线。

“农村养老服务可及性在于养老照料可及、便捷。夯实农村养老服务可及性基础，在于农村养老服务体系不断完善。”中国社会科学院农村发展研究所党委书记、研究员杜志雄说。

目前，射洪市打造出具有地方特色的农村养老服务模式，提升了农村养老照护质量。

分类施策，提升农村老人获得感幸福感

“深处种菱浅种稻，不深不浅种荷花。”农村养老有不同类型，在支持家庭承担养老功能并巩固家庭养老基础地位的同时，需要分类施策。

农村失能、半失能特困人员养老，必须采取兜底措施。

射洪福利院金家分院，是射洪市直管的集中供养失能半失能特困老人的社会福利院。走进福利院厨房，只见食品留样柜、晨检记录表、物品消毒登记本等一应俱全。

福利院食堂里的饭桌设计很用心：圆弧形的桌角，为了避免老人撞伤；四边内凹，老人可以借力起身。桌边的半圆形孔吸引了记者注意，“福利院里失能半失能老人多，我们特意设计了这个专门用来放拐杖的孔。饭堂椅子不多，因为不少老人都坐轮椅。”福利院护理主管邓英介绍。

手工坊里，桌上堆满毛绒花盆，架上摆着纸质折扇，墙上贴着老人们获得的奖状……工娱屋里，各类手工制品排列整齐，都是老人们自己做的。“卖了花，在养老院还能挣钱！”陈永同说，第一次拿到收入时，他买了许多零食，和福利院里的老人、护工一起分享。

“一开始，是护工在网上学了做布花、纸花、塑料花、干花，然后教给大家。后来福利院打通了销售渠道，现在老人们只要肯做，每月都有钱挣。”在邓英看来，有的老人即使行动不便，但掌握了一技之长，也愿意用双手干活儿。

金家分院共有6名护士，负责102名老人的医疗护理。从护士站门口写满注意事项的白板，到盒中有序摆放的小瓶分装药品，医养结合守护着老人们的健康。“除饮食、用药指导外，我们还帮助老人针灸、理疗。”福利院医疗部门负责人毛文君说。

农村特困老人集中供养，关键是能集中、供得上、养得好。

沱牌镇区域性养老服务中心里，74岁的杨国明正在清扫院子。“顿顿有肉吃，日子好过。”提起在养老服务中心的生活，老人很满意。

眼下，养老服务中心里有50多位老人，早上一起跳“坝坝舞”，闲暇开展适宜老年人的运动会，每月给大家过一次集体生日……院内亲情墙上的老人笑脸照，拼成爱心形状。杨国明说：“那是养老墙，也是爱心墙。这里，有家庭般的温暖。”

“全市过去有30个乡镇敬老院，通过优化调整，我们把硬件设施较好、地理位置集中、管护水平较高的8家敬老院打造成区域性养老服务中心，原集中供养的自理老人分片区入住。管理人员统一招聘、统一培训、统一薪酬、统一管理。服务跟上来，养老的吸引力自然就提高了。现在，射洪区域性养老中心的入住率从30%上升到90%。”廖小军说。

原本的生活习惯，让不少农村老人散居山村养老。解决这些老人的养老问题，射洪又有啥招？

“针对农村留守老人，我们将养老服务送到家门口。”王灿说。射洪整合已建成的农村幸福院、日间照料中心、老年活动中心等居家养老设施，合理布局101个居家养老服务设施网络，力争多为留守老人提供居家养老服务。

“家庭养老在我国农村仍居基础地位，保证居家养老质量的基础上推进特殊群体养老服务分类施策，是提高农村养老服务可及性的关键。”农业农村部农村经济研究中心主任金文成说。

分类施策，久久为功。增设照护中心、增添适老设施，射洪市农村养老统筹收养失能、半失能特困人员养老服务，失能老人重在看护、失智老人全程陪护、留守老人悉心照料……截至目前，射洪农村失能半失能特困老人集中供养率由原来的60%提高到95%。

因人施策，提升农村养老差异化服务

每个农村老人都有各自不同的情况，农村养老如何针对不同养老对象因人施策？

走进射洪市康寿颐养服务中心，理疗室里，5个床位一字排开，老人有的躺在床上，进行针灸治疗；有的扶着栏杆缓慢行走，锻炼腿部力量。“我们的独立医疗区，由射洪市人民医院、射洪市平安街道卫生服务中心医护人员负责，为老人提供医疗服务。”服务中心主任林春华介绍。

养老台账制度走进了养老院，因人施策有了准确依据。

眼前是厚厚一摞台账，每一个老人的身体状况、家庭背景、爱好习惯、养老医疗措施、食膳菜谱供应、跟踪养护人员、医卫人员服务，条条记录，明明白白。

“台账是我们提高养老服务的根据，老人身体变化情况台账会随时更新，因人而异，因人施策。”林春华说，“中心设置了自理区、半护理区、全护理区和失智区，划分5个护理等级，按照老人情况制订个人护理计划。”

在金家分院，哪些老人患有高血压、糖尿病，哪些存在噎食可能，毛文君都记在心里。“我们这儿全失能老人有28个，半失能老人74个。我们不仅有纸质版台账，还有数字化台账，在云端处理养老服务所有事项。”毛文君说。

与自理老人不同，失能、半失能老人大多行动困难，有的甚至长期卧床，需要专人照管。金家分院21个护工担起了重任，定期擦浴、协助翻身，饮食护理、加强锻炼，尽力让老人过得舒适。

“一村一专干”，为增强农村养老服务个性化提供了支撑。

2022年，射洪市民政局投入200万元，打造“一村一专干”农村养老照护模式。每个村确定一名养老照护专干，负责留守老人的寻访、关爱与帮助。

沿着曲曲弯弯的乡村小路，转过一片蜜柚林，我们跟着瞿河镇南泉村养老专干罗林霞来到百岁老人邓云贤的家。

每天一大早，邓老出门遛弯就直奔村委会里找小罗。小罗是老人家的“亲人”，每周至少上门两回，帮助老人家打扫卫生、整理东西、修剪指甲。

“有些求助，老人可能对邻居说不出口。我们不一样，隔三岔五登门，可以及时发现问题并帮助解决。”罗林霞说，为让老人更安心，她还和老人子女建立联系，通过手机视频通话，让老人获得远方的亲情慰藉。

在邓云贤老人胸前，挂着一部手机，简单3个键，能让他在遇到突发情况时找得到人。廖小军说，“农村养老正在跟上数字化步伐，仅2023年射洪就给农村留守老人发放了1000台卡片手机，每年给每部手机充值216元，让留守老人放心使用。”

射洪市市长王能表示，“因人施策，是衡量农村养老服务可及性的重要尺度，今后还要在提升农村养老个性化服务质量方面多下功夫。”

强机制增活力，推进农村养老提质增效

让农村养老事业可持续，钱从哪里来？人才从哪里来？养老机构和平台如何搭建？养老事业和养老产业如何协同？

射洪进行实践探索。围绕完善基本养老服务、发展普惠养老服务、因地制宜促进养老产业发展目标，引导经营主体和社会力量广泛参与，激发市场化潜力，为群众提供方便可及、价格可负担、质量有保障的养老服务。

公办养老，增加财政投入。

“从2021年射洪开展农村养老改革以来，全市累计投入6500多万元，重组和改建了3个市级失能半失能特困集中照护机构、8个镇级区域性养老服务中心，为提升农村养老服务水平夯实了基础。”王灿说。

射洪地方经济基础较好，自有财力有保证，再统筹中央和省级的农村养老保障资金，为农村养老提供了可靠的资金保障。按照现有农村养老保障制度，公办养老机构每吸纳一个老人养老，政府每月综合补贴700元左右，通过新农合每年补贴150元给所有老人购买农村医疗保险，医疗费用按照新农合相关规定报销。全失能、半失能老人按照每月每人1800元和1500元补贴，老人在公办养老机构可以安心养老。

在天仙镇区域性养老服务中心里，老人们有活儿干。“老人虽然年纪大了，但乐意行动起来，干点力所能及的事，参与服务中心各项工作。”中心负责人何周满介绍，“别的不说，仅养家畜这一项，一年就能节约公办养老支出六七万块钱。” 原来，不同于其他养老院直接从市场采购食材，天仙养老服务中心是买来半大家畜，由集中供养的老人负责喂养，这让有劳动能力的老人一下子找到了实现价值的方式。

“强化和完善公办养老机制，通过激发养老对象内生动力，实现了养老对象通过劳动补贴养老。”王灿说。

引入市场活水，激活社会力量养老。

政府出场地，企业来运营。利用原有的养老院，通过公办民营方式，让留守老人有个温暖的家，“爱心公社”应运而生。

去年3月，鲜家沟村“爱心公社”开张。每月吃饭400元、住宿费500元，加上六七百元护理费，赵发先在外地打工的儿子算了笔账，连声说：“划算！”如今，老人不仅每天有人陪护、一日三餐有着落，还常参加手指操、“坝坝舞”等活动，心情越来越舒畅。

市场化养老服务价格是否实惠？机构运营是否可持续？

廖小军介绍，市场化养老服务机构每月需要养老对象支出1500元左右，相关补贴标准和医疗费用报销参照公办养老机构执行，农村家庭可负担。与此同时，政府负责运营机构硬件建设和设施设备添加，按照养老对象每人每月80元提供运营补贴，运营机构能够可持续发展。

为啥叫“爱心公社”？负责人杨溢娓娓道来：“我们这有爱心养护院、爱心社工站、爱心小市场、爱心小厨房、爱心诊疗室‘五心服务’。”老人可以享受助餐服务，还能把自家种的蔬菜、养的家禽、种的粮食拿到爱心小市场来卖，贴补家用。

翻开爱心小市场的交易明细账，南瓜、冬瓜、鸡蛋……一项项记得密密麻麻。“住在我们这儿的老人多会选择兑换购物券，用来吃饭、理发、洗澡。”工作人员杜艳介绍，老人们每天在小院里锻炼半个小时以上，也能领券。现在，鲜家沟村“爱心公社”已有30多位老人入住，还为周边不少老人提供助餐服务。

适应农村养老群体变化，兜底线、保基本、促发展，从依靠政府投入推进农村养老，到构建和完善农村家庭养老、公办养老、多元化普惠型养老等相结合的新模式，射洪正在推动农村养老转型升级，推进养老服务质量和水平不断提高。

《 人民日报 》（ 2024年02月02日 18 版）