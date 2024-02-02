体育经济激发消费潜力

核心阅读

吉林白山，多项冰雪赛事吸引力攀升，雪具消费正旺；四川成都，观赛成为新热潮，带动门票、周边产品消费；贵州黔东南，“村超”等赛事成为品牌，为当地特色产业发展提供助力。近年来，随着居民消费呈现差异化、多元化、品质化升级趋势，体育消费场景不断丰富，体育经济持续激发消费潜力。

吉林省白山市——

冰雪运动火热

雪具消费正旺

山上，白雪皑皑。脚踩雪板，一名运动员疾驰而下，伴着呼呼风声，扬起阵阵雪花。走进白山市一家滑雪场，一场单双板冲锋赛正在进行。不远处，滑雪爱好者正在观赛。

山下，雪道不远处，一家雪具销售店内，滑雪服、护目镜等300多种滑雪运动产品琳琅满目。店员高菊一边招呼同事，一边帮顾客陈女士介绍单板：“这种雪板硬度不高，好控制，既适合新手，又适合练习回旋、跳跃等技术动作。”谈起这个雪季店铺的经营状况，高菊说：“比赛多，生意好。”

去年12月中旬，滑雪场举办了大型国际高山/单板滑雪挑战赛。比赛当天，这里聚集了上千名观众，陈女士也是其中之一。

2022年，陈女士开始接触滑雪，当时“能往下滑就高兴”，与雪票配套、由滑雪场免费提供的雪板足够满足需求。去年底，她现场观赛，看着运动员们回转避障、高速下滑，也忍不住想更进一步，挑块适合的雪板好好练练。

雪具店里类似的客人不少。高菊告诉记者，这个雪季，店里销售额同比增长1倍以上，“几乎每天都能过万元”。

除了雪板之外，“那些价格相对更低、适合新手的冰雪护具同样销量不错。”白山市四季冰雪旅游乐园经理崔金婵说。去年12月底，这里举办了白山市青少年高山滑雪挑战赛，近300名本地中小学学生参赛。

由于地处城区、交通方便，四季冰雪旅游乐园的赛事还吸引了很多小运动员的同学、家人前来体验。“新手多了，护具、手套、头盔就卖得好，有时候一天销售额近千元。”崔金婵说。

冰雪赛事，不止于滑雪。2023至2024年雪季，白山市计划举办速度滑冰邀请赛、雪地马拉松赛等多项赛事。白山市商务局局长韩东介绍，当地计划通过发放各类消费券，鼓励冰雪装备等户外运动品牌企业开展冬季商品打折让利、购买装备赠送门票等活动，切实推动“冰雪+消费”发展。

四川省成都市——

赛事门票热销

文创产品走俏

绿茵场上，哨声响起，运动员们拼抢追赶，一派热闹景象。近日，成都市民走进四川省棒球垒球曲棍球运动中心，在专业运动员的带领下沉浸式体验垒球、飞盘等世界运动会赛事项目。第十二届世运会预计于2025年8月在成都举行，随着场馆设置、市场开发等筹备工作有序推进，预热活动正有声有色地开展。

近年来，在成都举办的多项体育赛事受到市民、游客的欢迎。去年12月，2023年国际乒联混合团体世界杯（以下简称“成都混合团体世界杯”）在成都举办。“当时几个朋友组团到成都观赛，抢购了多个场次的门票。”从陕西西安赶来的观众王蓉说。据介绍，这届成都混合团体世界杯门票紧俏，第一轮售票中，近3.5万张门票在一小时内几乎售罄，第二轮售票仅7分钟便售出1万张。

为保证观赛体验，赛事组委会落实“实名制+人脸识别”，防范门票炒作；扩大预热声势，一系列宣传短视频广为传播，运动员走进社区、校园推广乒乓球文化。据统计，这届赛事门票销售额超过2800万元。

体育赛事正成为成都拉动消费的有力抓手。去年7月28日至8月8日，成都大运会举办期间，门票销售超过28万张，市民相约观赛蔚然成风。去年，成都举办国际、国内赛事60余项，体育消费总规模突破660亿元。

与赛事相伴而生的，是体育文创产品掀起的消费热潮。成都大运会前后，分布在热门商圈、景区的官方特许商品零售店里，热门商品常常“一货难求”。“我们面向社会公开招募优秀文创企业，成功设计推出玩具类、邮票邮品类等18个系列、1400余款特许商品。”成都大运会执委会宣传部（开闭幕式部）党组成员苗峪源介绍，大运系列产品生产总值超6亿元。

2024年，成都还将举办多项优质体育比赛。“我们将坚持‘办赛、营城、兴业、惠民’理念，继续做好设施建设、城市宣传、产业发展等工作，让体育赛事成为提振消费、增进民生福祉的强劲动力。”成都市体育局局长王毅说。

贵州省黔东南苗族侗族自治州——

体育赛事赋能

特色产业增效

脚底生风，奔袭半场，边锋的带球突破引来阵阵掌声。“对！就是这样，多练习脚下技术。”场边，黔东南苗族侗族自治州榕江县星光村足球队的教练潘志亮来回走动，指挥场上球员加紧训练。

最近，贵州“村超”预选赛在榕江县“村超”球场正式开赛。潘志亮带领的星光村足球队今年首次参加“村超”，尽管自认为球队阵容不错，但他还是不敢掉以轻心：“今年62支球队参加预选赛，只有20支能进入决赛，我们的目标是先争取出线！”

与此同时，在榕江县车民街道特和社区的一家蓝染工坊里，绣娘们正在赶制将于“村超”比赛期间售卖的挂件、抱枕等文创产品。“去年‘村超’比赛期间，我们推出的小饰品、T恤衫等产品都卖断货了。这次我们提早谋划，从去年底就开始备货，确保比赛期间货品充足。”贵州青于蓝农业投资有限公司文创板块负责人罗芸说。

去年5月，榕江（三宝侗寨）和美乡村足球超级联赛开幕，网友亲切地称之为“村超”。面对高关注度，榕江县积极“以赛促产”。“我们在‘村超’赛场专门设立农特产品展销区，并在榕江县新媒体产业园进行线上直播带货，借‘村超’展示本地特色农产品、美食及工艺品。”榕江县旅游产业发展服务中心主任何焕介绍。

此外，榕江县科学规划夜经济集聚区，全力促进住宿和餐饮业发展。在球场附近的美食街，一家鹅肉餐馆特别针对游客推出了本地特色美食拼盘——“腊味三拼”，“销量很好，比赛期间餐馆的营业额增长了3到4倍。”餐馆负责人韦明炎说。

“我们积极推动乡村体育赛事与特色产业融合发展，促进产业提质增效。”黔东南州文体广电旅游局相关负责人介绍，2023年，全州共接待游客7879.45万人次，同比增长25.75%；实现旅游综合收入875.82亿元，同比增长37.01%。

《 人民日报 》（ 2024年02月02日 10 版）