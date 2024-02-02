让儿童在家门口有“医”靠

儿童健康事关家庭幸福和民族未来，守护好儿童健康就是守护好全民健康的基础。国家卫生健康委等10个部门近期联合印发《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》（以下简称《意见》），要求促进儿科优质医疗资源扩容和区域均衡布局，到2035年基本形成城乡均衡、协同高效的儿童医疗卫生服务体系，更好满足儿童医疗卫生服务需求。

更优质可及

促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，是党的二十大报告中强调的推进健康中国建设的重点内容之一。

国家卫生健康委医政司副司长李大川表示，国家卫生健康委已按程序设置13个专业类别的国家医学中心和儿童类别的国家区域医疗中心，并会同国家发展改革委，在医疗资源薄弱的地区分四批批复了76个国家区域医疗中心建设项目。

2023年，随着国家区域医疗中心、城市医疗集团、县域医共体的加紧建设，大批全国顶尖的专家和领先的技术下沉到了医疗水平相对薄弱的地区，大病不出省的目标正在逐步实现。

河南省儿童医院是建设国家区域医疗中心首批10家试点项目单位之一。河南是人口大省，儿童总人数超过2000万，由于医疗资源相对薄弱，以前很多患大病重病的儿童不得不奔波到北京、上海等地寻求诊治。为了把患儿留在当地，北京儿童医院不仅派出大批专家，还输出品牌和先进的管理制度。在北京儿童医院的帮扶下，这几年，河南省患儿外转率显著下降，初步实现了“儿童大病不出省”的目标。

《意见》要求，发挥国家儿童区域医疗中心在区域内儿科疑难危重症诊断与治疗、骨干力量培养、主要疾病临床研究等方面辐射带动作用，满足区域内儿童患者看病就医需要，减少跨区域、跨省就医。

在“国家队”的带领下，省级儿童区域医疗中心要加大对本省儿童医疗服务薄弱地区支持力度，缩小地市间、医疗机构间儿科医疗服务能力差距。

更高效适宜

近日，国家卫健委办公厅于发布《关于指导基层医疗卫生机构做好冬春季呼吸道疾病健康服务有关工作的通知》，提出要“千方百计挖掘资源开展儿科诊疗服务”，各地基层医疗卫生机构要全面向儿童开放，不得拒诊。

基层医院儿科发展中，社区医院作为落实分级诊疗制度中的重要一环，起着基层首诊的重要作用。

北京市中心区域的马家堡社区卫生服务中心为了应对儿童呼吸道疾病就诊高峰，在丰台区卫健委的统筹安排下临时加开了儿童门诊。这个以往主要服务社区内老年慢性病群体的社区医院，对院内医护进行了儿科诊疗、流感检验、儿科输液穿刺等业务培训，还比对着北京儿童医院的药品目录，紧急采购了7种儿童抗生素药品。

北京逾250家社区一级医院都进行了这样的“紧急升级”，大大缓解了大型三级医院就诊压力的同时，也降低了拥挤带来交叉感染的概率。

与此同时，基层中医院在呼吸道疾病防治方面也发挥着重要作用。北京市石景山区中医医院院长李鸿泓介绍，北京市石景山区中医医院是一家区属二级甲等中医医院，在呼吸道疾病高发期，相关方面的门诊量不断上升，尤其是中医儿科门诊量较平时增长较多。这对于缓解大医院扎堆排队，起到了明显的分流作用。

《意见》要求，健全儿童就诊高峰期应对预案，在学生假期和季节性疾病高发期，根据儿童医疗服务需求，有效统筹儿科及相关科室医疗资源，合理调配医护人员力量，满足高峰期儿童患者医疗需求。发挥中医药在保障儿童健康中的特色优势。

更智能便捷

《中国儿童发展纲要(2021-2030年)》提出，推行“互联网+妇幼健康”服务模式，完善妇幼健康大数据，加强信息互联共享，实现儿童健康全周期全过程管理和服务的信息化、智能化。《意见》指出，优化儿科医疗服务流程，充分运用新技术提升儿科医疗服务舒适化、智慧化水平。

目前，我国国家全民健康信息平台已基本建成，省级统筹区域全民健康信息平台不断完善，基本实现了国家、省、市、县平台的联通全覆盖。截至目前，有8000多家二级以上公立医院接入区域全民健康信息平台，204个地级市开展了检查检验结果的互通共享。

“互联网诊疗是对线下医疗的很好补充，尤其是晚间，上班族可以利用下班后的时间陪孩子在线上问诊，可以大大提高就诊效率。”北京儿童医院副院长赵成松表示。

数据多跑路，患者才能少跑腿。国家卫生健康委妇幼健康司副司长沈海屏在发布会上表示，推进“互联网+”服务。指导各级妇幼保健机构推进互联网医院建设，通过网上门诊复诊、在线开具处方、线下物流配送药品到家这样的方式，减轻线下就诊压力。推进儿童智慧医疗服务，采取分时段预约、在线查询检验结果等方式，引导错峰就诊，提高诊疗效率，提升就医体验。

当前，“互联网+医疗健康”已经展现出巨大活力，新场景新业态不断涌现，但其潜力远未穷尽。从优化服务流程到提升服务连续性，从数据库建设到医疗健康信息互通共享，从医院信息化建设到医疗质量监管，数字医疗不断开辟新空间。