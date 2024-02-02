于仁文：合理饮食需要科学用糖控盐

当前，由糖类摄入过量而引发的健康问题影响着中国居民的身体健康。《中国居民膳食指南2022》建议，居民每天添加糖不超过50g，最好控制在25g以下。

近日，中国人民解放军总医院第七医学中心营养师于仁文围绕合理饮食、科学用糖等相关话题进行科普分享。于仁文提出，科学用糖，重在厨房。过多摄入添加糖会对身体增加负担，控制家庭、食堂、餐厅厨房中糖的使用量至关重要。

于仁文结合宫保鸡丁和杨枝甘露两道常见食谱，为居民在日常烹饪过程中如何科学用糖提出了建议。

“宫保鸡丁可选用罗汉果代糖来替代白砂糖，罗汉果代糖的甜味来源于罗汉果中的罗汉果甜苷，可以1:1代替白砂糖使用。杨枝甘露则可以用木糖醇作为甜味剂，木糖醇是从玉米芯和甘蔗渣等植物原料中提取出来的一种天然甜味剂，无后苦，甜味和白砂糖也比较接近。”于仁文建议。

《中国居民膳食指南2022》建议，培养清淡饮食习惯，少吃高盐和油炸食品。成年人每天摄入食盐不超过5g，烹调油25至30g。

于仁文同样认为，要培养清淡口味，减少食盐、烹调油的摄入。食盐是食物烹饪、食品加工的主要调味品。我国居民的饮食习惯中食盐摄入量较高，过多的盐摄入对健康不利，指南推荐每天食盐摄入量不超过5g。烹调油包括植物油和动物油，是人体必需脂肪酸和维生素E的重要来源。目前我国居民烹调油摄入过多，指南推荐每天烹调油摄入量为25至30g。逐渐做到量化用盐用油，合理运用烹饪方法，学会选择用油，少吃高盐、油炸食品。

“合理搭配是平衡膳食的保障。”于仁文说，每日油盐糖的摄入应参考全天的总摄入量，如糖的摄入，正餐中摄入糖较多，在当日选择食用水果时应选择含糖量较低的品种，同时在食用时也要注意摄入的分量。