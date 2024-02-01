手写比键盘打字更能增强大脑连通性

科技日报北京1月31日电 （记者张梦然）发表在新一期《心理学前沿》上的一项研究表明，手写比键盘打字具有更高的大脑连通性，这凸显了让学生接触更多手写活动的必要性。

随着数字设备逐渐取代笔和纸，手写笔记在学校和大学中变得越来越不常见，因为使用键盘通常比手写更快。然而，后者被发现可提高拼写准确性和记忆力。

为了查明手写过程是否会增强大脑的连通性，挪威科技大学研究人员研究了两种书写模式所涉及的潜在神经网络。

研究人员收集了36名大学生的脑电图数据，这些学生被反复提示写下或键入屏幕上出现的单词。书写时，他们使用数字笔直接在触摸屏上书写草书；打字时，他们用一根手指按下键盘上的按键。高密度脑电图使用256个织在网中并放置在头上的小传感器来测量大脑的电活动，每次提示都会记录5秒钟。

结果表明，当参与者手写时，不同大脑区域的连通性会增加，但打字时则不会。使用笔时通过精确控制手部动作获得的视觉和运动信息，对促进学习的大脑连通模式有很大贡献。

尽管参与者使用数字笔进行手写，但研究人员表示，预计与使用真实笔在纸上书写时的结果相同。研究人员认为，由于形成字母时手指的运动可促进大脑的连通性，因此印刷体书写预计也具有与草书书写类似的学习益处。

相反，用同一根手指反复敲击键盘的简单动作对大脑的刺激较小。这也解释了为什么在电脑上学会书写和阅读的孩子可能难以区分彼此镜像的字母，例如“b”和“d”。因为他们没有用自己的身体感受到写出这些字母是什么感觉。

研究人员表示，有必要让学生有机会使用笔，而不是在课堂上打字。但跟上不断发展的技术进步也很重要。学生在手写课堂笔记时可学得更多、记忆力更好，而在撰写长文本或论文时，使用带键盘的计算机可能更实用。