春运在即 中疾控专家提示这样应对呼吸道传染病感染风险

人民网北京1月25日电 （记者乔业琼）国家卫生健康委25日召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况。

会上，中国疾控中心传染病管理处呼吸道传染室主任彭质斌表示，春运即将开始，人员流动将大幅增加，加上春节临近，聚餐聚会活动也会增多，可能会进一步增加呼吸道传染病传播的风险，建议公众采取科学的防控措施，有效降低呼吸道传染病感染的风险。

一是健康出行。在乘坐公共交通工具，比如地铁、公交车、飞机、火车等公共交通工具期间，或者前往环境密闭、人员密集公众场所的时候，建议科学佩戴口罩，老年人以及有严重慢性基础性疾病患者尽量减少前往人群密集的室内游乐场所或者室内旅游场所和公众场所，如果必须要去，建议科学佩戴口罩。

二是积极接种疫苗。建议老年人、慢性基础性疾病患者要积极接种新冠、流感、肺炎球菌等疫苗，有效减少感染疾病和发生重症的风险。

三是保持良好的卫生习惯。在返乡或者旅游途中，要做好个人防护，养成良好的卫生习惯。同时，在日常生活中，也要保证充足的睡眠，充分的营养，适当的体育锻炼，来增强身体体质，从而增强抵抗力。

四是做好健康监测。如果出现发热、咳嗽或者咽痛等呼吸道感染的症状，建议尽量居家休息，避免前往人群密集的室内公共场所。症状较重时要及时就诊。同时，要注意科学佩戴口罩，避免把疾病传播给他人。