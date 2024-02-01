提供心理帮扶 呵护健康成长

前不久，民政部、教育部、国家卫生健康委等5部门联合发布《关于加强困境儿童心理健康关爱服务工作的指导意见》，意见要求在做好困境儿童基本生活保障、家庭监护、教育医疗等工作的基础上，进一步加强心理健康关爱服务，促进其身心健康成长。

近年来，随着经济社会的发展，儿童的心理健康也越来越受到重视。去年4月，教育部、国家卫生健康委等17个部门就联合印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》，对学生心理健康工作作出全面部署。这次，各部门又专门针对困境儿童群体提出专项指导意见，作为一个阶段性的重点工作来抓，足见重视程度。

困境儿童的生活基础相对薄弱，在学习和生活中更容易遇到困难。帮助他们，先要找到他们。困境儿童大多身处偏远或农村地区，或者随父母流动，因此需要居住地政府、学校、社区多方联动，掌握本地区困境儿童的数量、生活状况，主动沟通、有效沟通，及时发现他们存在的困难和问题。同时，流入地和流出地也要尽可能做好对接，力争对困境儿童的心理帮扶不断线。

帮助他们，要提供专业服务。心理健康关爱是一项非常需要细心和耐心的工作。要关爱好年龄不同、性别不同、地域不同，在身体上、心理上面临不同困境的儿童，需要专业人员拿出专业方法。一方面，要有效利用现有资源，组织熟悉困境儿童生活和心理状态的相关人员，参与到关爱活动中；另一方面，对需要进行心理治疗的孩子，及时联系专业咨询机构和医务人员，畅通转诊就诊渠道。

同时，要强化宣传，让全社会都认识到心理健康对困境儿童成长的重要性。引导亲人、师友加强对孩子的精神关爱，呼吁有爱心、有能力的专业人士、志愿人员积极投入关爱服务中。

少年儿童是祖国的花朵，是民族的希望。困境儿童心理健康问题，需要得到全社会的关注，为他们的健康成长、全面发展提供保障。

《 人民日报 》（ 2024年02月01日 13 版）