国货潮牌成为消费热点

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天津积极打通线上渠道，通过直播等形式扩大国货知名度；福建泉州推出年货节活动，打造线下展销平台；广东东莞将文化经典融入潮品设计，国风潮玩受到青睐……各地积极拓展国货潮牌消费市场，培育消费热点，激发消费新活力。

天津市——

推进特色直播

拓展销售渠道

“1955年，海鸥手表在天津诞生，富有节奏的‘滴答’声，结束了我国不能造表的历史……”近日，跟随镜头，直播平台主持人线上带领观众参观海鸥表博物馆，一同了解国货品牌海鸥的发展历史。“国货品牌有底蕴，被‘种草’了！”“新款式也很潮！”观众频频打出“弹幕”。

“把直播间搬进博物馆，是我们参与‘国潮津典’项目后创新推出的新形式。”天津海鸥表业集团有限公司副总经理、首席运营官肖军峰说。据介绍，天津市商务局与海河传媒中心联合推出“国潮津典”项目，深入挖掘国货品牌的文化内涵，至今已连续4年举办相关活动。

“我们希望拉近与年轻消费者的距离，让更多人领略国货潮牌的魅力。”肖军峰说，近年来，海鸥手表与电商平台积极拓展合作空间，通过直播形式，“陀飞轮”“海鸥机芯”等技术被市场熟知并认可，多个联名款式成为热销款，年轻消费者成为购买主力。

“直播电商是促进电子商务高质量发展的重要抓手。”天津市商务局电商处处长张伟介绍，首届天津电商节于2023年11月10日至2024年2月24日举办，贯穿“双11”、元旦、春节等重要消费节点。天津本地的海鸥手表、郁美净儿童面霜、杨柳青年画、泥人张彩塑、长芦海盐等纷纷被引入各具特色的直播间，国货品牌受到广大消费者追捧。

“电商直播对全市消费市场的拉动作用十分明显。”张伟说，2023年“双11”期间，天津市网络零售额实现163.4亿元，同比增长50.55%，其中通过电商直播渠道实现网络零售额25.6亿元，同比增长81.69%，“国货潮牌的销售表现尤为突出。”天津电商节首场带货直播中，“海河牛奶”单品销量超20万袋，“郁美净照护系列”销量超1万套，均创下品牌单日销售纪录。

“我们将进一步拓展电商销售渠道，推动天津电商直播品牌化发展。”张伟说，天津将深入对接传媒公司、电商平台、老字号生产企业等主体，充分利用消费券的带动作用，让电商直播成为拉动消费增长的重要引擎之一。

福建省泉州市——

搭建展示平台

开展线下促销

拎着大包小包，市民林阿伯和家人从泉州市金花人民广场走出，一脸欣喜地说：“买一送二，满500元减100元。快过年了，趁着年货节添新衣，真是实惠！”

林阿伯说的“年货节”，是泉州市正在举办的“国潮泉州”品牌鞋服跨年消费季暨2024闽南年货节。“满载而归。”林阿伯敞开手上的购物袋，展示自己一上午的“战果”——运动鞋、羽绒服、童装，件件都是国货潮牌。

举办闽南年货节是近年来泉州推进“国潮泉州”建设的一个缩影。拥有安踏、特步、七匹狼、九牧王等众多国货品牌的泉州，积极打造“国潮”展示中心，持续推动“国潮”消费。去年以来，泉州实施推动消费扩容提质“十大专项行动”，并出台一系列支持措施，通过会展、消费节等消费场景，激发“国潮”市场消费活力。

在闽南年货节现场，来自泉州的20多个国货潮牌悉数亮相，涵盖男装、童装等多个品类。中国结等元素营造浓浓的节日氛围，音乐节、小吃节等多种配套活动更添人气。消费者除了可以参加由政府提供相关补贴的满减活动，还有机会享受抽奖、免单等叠加优惠。

“对我们品牌而言，这也是一个集中展示的机会。”安踏泉州分公司自营事业部负责人汪旋说。在安踏400多平方米的销售区内，销售员忙个不停。“自开幕以来，安踏销售区每周末的现场日销售额均超10万元。”汪旋说。

去年以来，泉州先后举办制服工装推介对接会、“宋元中国·海丝泉州国际儿童时尚周”等100多场“国潮泉州”产业对接活动。以电商平台为桥梁，泉州还组织企业参加网上年货节、双品网购节等活动，全力拓展国货潮牌的线上销路。去年，泉州社会消费品零售总额超6200亿元，网络零售总额超2600亿元，以纺织鞋服为主的“国潮”产品零售总额约1100亿元。

广东省东莞市——

激发文化创意

打造国风潮玩

走进位于东莞市南城街道的海德壹号广场的一家潮玩旗舰店，许多年轻消费者已经排起长队。这家潮玩店汇集了8000多种潮玩产品，令人目不暇接。

市民小杨进店后，直奔摩动核机甲潮玩区。只见眼前名为“吕布”的机甲潮玩，将雁翎翅、百花袍、方天画戟等元素融入造型中，威风凛凛。据介绍，这款潮玩的全身关节可动，共有1000多个零件，经过2700多道工序制作而成。“设计很独特，做工也精良，非常酷炫。”小杨深受吸引。

近年来，摩动核潮玩品牌成功将吕布等一系列国风机甲产品推向市场，获得海内外许多机甲爱好者的青睐。“这个系列的灵感来源于《三国演义》《封神榜》等经典作品。”摩动核品牌创始人王东东说，“我们想通过这种形式推广有特色的文创产品。”

据统计，截至2022年底，东莞涉及潮玩生产的规上企业有87家，工业总产值达到166.57亿元，同比增长29.8%。当前，依托成熟的产业配套和高品质的文化资源优势，东莞潮玩正朝着制造与文化创意相融合的新业态发展。

近年来，东莞持续擦亮“潮流东莞”城市名片，加快打造原创IP设计、文化创新、生产和销售推广的产业链创新生态，不断推动潮玩文化创新发展，加速产业成果转化，促进国货潮牌消费。近日，东莞印发《关于春节前后暖工稳产促消费的若干措施》，通过发放补贴、奖金、消费券等方式促进消费，并支持在重点商圈开设年货集市，支持重点企业、火车站搭建临时售卖点，面向返乡市民售卖特色食品、潮玩等莞货莞品。

下一步，东莞还将举办潮玩品牌发展大会、第十四届中国国际动漫博览会等活动，助力潮玩品牌做大做强，持续促进国货潮牌消费。

《 人民日报 》（ 2024年02月01日 10 版）