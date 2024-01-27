张峰：让孩子度过健康假期 家长需要注意这几点

近期，全国各地的学生们陆续迎来寒假。在享受假期的同时，健康意识不能“放假”。首都医科大学附属北京儿童医院儿童保健中心主任医师张峰近日在做客人民好医生客户端科普节目时提醒，家长应从心理健康、合理膳食、足量运动、疾病预防等方面予以关注，学校和家长要发挥引导监督作用，确保孩子度过快乐健康的假期。

在假期大部分时间里，孩子们都处于居家独处的休息状态，张峰认为，长期缺乏社会活动及必要的沟通交流，容易导致心理健康出现小波动。“孩子们在家写作业、上网的同时，还应参与到家务活动中，并约上好朋友开展户外活动，以动静结合的方式将假期生活安排得丰富充实”。

在生活作息、饮食方面，处于假期中的孩子们可能会晚睡晚起，进而难以正常进食三餐，张峰指出了由此造成的不良影响：“作息不规律会打乱用餐节奏，可能引起肠功能紊乱。此外，如果以零食代替正常餐食，会出现营养摄入缺乏和不均，影响生长发育。”她建议，家长要安排好孩子的生活节律，在假期中依然保持按时进餐、按时睡眠、适量运动，每日三餐保证包含优质蛋白质、维生素、膳食纤维、碳水化合物等丰富元素的食物，让孩子们均衡摄入各类营养。

“会吃还要会动，实现吃动平衡很重要，即使是在寒冷的冬季，也要有足量适度的运动。”考虑到天冷时人体灵活度较低，张峰推荐开展骑行、跑步、竞走、足球、篮球等运动，天气晴好时还可以登山远足，“切记在运动前先做好热身，选择合适的衣物装备，运动后及时擦干汗液、穿好衣服，避免着凉感冒”。

冬季是呼吸道传染病的高发季节，发烧则是孩子们常出现的健康问题。张峰以38.5度作为体温节点，根据不同的发烧发热程度，提出了多种降温方法：“如果孩子体温处在37.3度到38.5度之间，主要采用物理降温来帮助孩子退热，如将退热贴贴在额头或用冰袋枕在后脑勺部位，降低头部温度，避免小孩出现热性惊厥；冰袋还可以放在大腿根部位，因为大腿根部有很多血管流经，在此处放置冰袋可有效给血液降温；还可以用温水给孩子擦拭身体，水温比体温低3-5度即可。如果体温高于38.5度，尤其还伴有呕吐、肌痛、腹泻等非特异性症状，建议家长带孩子到医院就诊，明确病因病灶，并针对性地服用退烧药。”

对于年纪尚小、还不能自主或难以准确表达身体不适感的幼儿，张峰提醒家长要多留意孩子的精神状态，如果因发烧出现精神萎靡、食欲下降等情况，就要通过体温计来确认。“对于婴幼儿来说，日常体温监测是帮助父母及时掌握孩子健康状态的重要途径之一。检测体温一般可在早晨、中午、夜间三个时段进行，常见测温方式有测腋下温、测肛温、测口腔温，常用测温工具有水银柱体温表、电子体温表、耳温枪和额温枪”。如果小孩子有出汗或者身体乱动难以保持静止的情况，她建议，以正确的方法使用较少受外界环境影响的耳温枪，能够相对准确、快速地反映体温变化。

为让婴幼儿照护更便利，张峰提议家长或使用操作更为人性化的智能体温计。“婴幼儿的体温调节中枢功能尚未完全发育成熟，体温波动较成人明显，孩子夜间体温上升的情况较为常见，但小孩子夜间测温的不适配合度低，开灯测温或测温声音大，都会惊扰孩子睡眠，此时家长也可考虑耳温枪等智能测温工具，让夜间测温更高效、便捷”。

“在提高自身免疫力、做好疾病预防的前提下，还要定期开窗通风、勤洗手、保持足量的睡眠和体育运动，多方面为孩子们筑起健康高墙。”张峰说。