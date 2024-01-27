深冬时节，很多人会走进雪场，感受冰雪运动的魅力。也正是在这个时候，医院眼科总会接诊一些有相似症状的患者，他们大多感到眼部疼痛、不停流泪、睁眼困难。“就是白天在雪场玩了一天，眼睛就疼得睁不开了”，这几乎是他们一致的情况。这可能患上了电光性眼炎，也就是我们常说的“雪盲症”。

所谓电光性眼炎，就是受到紫外线过度照射所引起的眼结膜、角膜的损伤。其主要临床表现包括眼睑、结膜红肿，剧烈的异物感和疼痛，怕光、流泪和睁眼困难，发病期间还会有视物模糊的情况。

大家都知道，工人在进行电焊或气焊时，会产生大量紫外线，如不戴防护镜或防护面罩，会引起眼的损伤，这也是电光性眼炎的名字由来。相比于电焊，自然环境中的紫外线强度要低很多，但在高山、冰川、雪地、海面或沙漠等地区，由于反射光的紫外线含量增高，眼睛长时间大剂量地暴露在紫外线下也会受到损伤，这也是为何很多人会在冬季发病。另外，如果进入未关掉紫外线灯的房间，也会使眼睛受到紫外线灼伤。

找到病因，就可以有针对性地做好个人防护了。比如在高原、冰川、雪地、海面或沙漠区域工作或旅游的人员，建议佩戴防护眼镜或防护头盔。特别是滑雪时，一定要注意戴护目镜，避免紫外线伤眼。还要提醒大家，在进入紫外线灯杀菌的房间前，注意紫外线灯是否处于关闭状态。

出现电光性眼炎症状，该如何治疗呢？紫外线导致角膜上皮脱落，上皮间神经末梢暴露，这是眼睛剧烈疼痛的原因。这种疼痛症状可持续6~8小时，之后逐渐减轻，2~3天完全恢复。因此，电光性眼炎最难熬的就是紫外线灼伤的1天内，这时应减少用眼，多闭眼休息。

当然也有治疗措施，包括应用促进角膜上皮修复的药物、抗生素眼药水及眼药膏。如果实在难以忍受疼痛，还可以点一些表麻药或口服一些止痛的药物。但特别提醒，不要为了止痛，滥用表麻药。因为表麻药有刺激性，会妨碍角膜上皮生长，如果疼痛可以忍受，就尽量不要用。

（作者：孟 博，系北京友谊医院眼科主治医师）