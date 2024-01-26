直播预告：胃癌的精准诊疗

胃癌是一种常见的消化道恶性肿瘤，由于其发病率高、转移率高、死亡率高的“三高”特性，成为威胁人类生命健康的重大风险之一。目前，胃癌治疗的总体策略是以外科为主的综合治疗，有计划、合理地应用手术、化疗、放疗和生物靶向等治疗手段，达到根治或最大幅度地控制肿瘤，延长患者生存期，改善生活质量的目的。

1月28日10:00至11:00，空军军医大学第一附属医院消化外科主任季刚做客“人民好医生”客户端直播间，就胃癌的精准诊疗等相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

季刚，空军军医大学第一附属医院消化外科主任、主任医师、医学博士，博士研究生导师。教育部长江学者特聘教授，教育部“新世纪优秀人才”。中国抗癌协会常务理事，中国抗癌协会肿瘤胃病学专业委员会主任委员，中国医师协会整合医学分会胃肠外科学专业委员会常委兼秘书等学术任职。

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