国家卫健委：命名山东省为全国医养结合示范省

人民网北京1月26日电 （记者乔业琼）据国家卫生健康委官网消息，近日，国家卫生健康委印发《关于命名山东省为全国医养结合示范省的通知》和《关于命名全国医养结合示范县（市、区）和示范机构的通知》。

经批准，国家卫生健康委组织实施全国医养结合示范项目。2022年4月，国家卫生健康委印发《医养结合示范项目工作方案》（国卫老龄发〔2022〕14号）、《关于开展第一批全国医养结合示范县（市、区）和示范机构创建工作的通知》（国卫办老龄函〔2022〕128号），部署开展创建示范工作。创建目标是总结推广好的经验和做法，发挥辐射带动作用，引导鼓励各地深入推进医养结合工作，建立完善医养结合政策体系，吸引更多社会力量积极参与医养结合，不断提高医养结合服务能力和水平，更好满足老年人健康养老服务需求。示范省（区、市）和示范县（市、区）创建工作重点包括组织领导、政策支持、质量提升、管理监督、支撑保障、群众评价等方面，示范机构创建工作重点包括环境设施、人员队伍、内部管理、服务质量、服务效果等方面。

经申请创建、支持指导、评估验收、网上公示和会议研究，命名山东省为全国医养结合示范省；经自评申报、省级推荐、专家评审、评估验收、网上公示和会议研究，命名北京市海淀区等100个县（市、区）为全国医养结合示范县（市、区）、乐成老年事业投资有限公司等99个机构为全国医养结合示范机构。