食用腊八粥有讲究 专家教你“量身定制”

今天是农历十二月初八，中国传统的腊八节。喝一碗香喷喷的腊八粥，是这个节日最重要的“仪式”。腊八粥如何熬、怎样喝更健康？为此，人民网采访了温州医科大学附属第一医院营养科主管营养师沈苏丹。

沈苏丹介绍，腊八粥的食材主要包括大米、小米、玉米、薏米、红枣、莲子、花生、桂圆和各种豆类，如红豆、绿豆、黄豆、黑豆、芸豆等。因腊八粥食材多样，所以极具营养，例如，谷类除了提供人体所需能量，还富含B族维生素；豆类中富含蛋白质、膳食纤维及矿物质；各类果仁中含有丰富的不饱和脂肪酸。

“家庭配制腊八粥原料时，可在白米等精细食材的基础上，搭配一些杂粮类。同时，适当添加坚果类和干制果蔬类食材，不仅可以丰富营养，还可以调节口味。”沈苏丹提示，腊八粥的食材应预先处理，根据食材特点合理烹煮，避免营养损失，并建议熬煮腊八粥时不加碱，防止食材中B族维生素等营养物质被破坏。

“不同体质人群在食用腊八粥时，应有所注意。可根据个人体质对腊八粥的食材进行调整。”沈苏丹建议。

消化不良患者：煮腊八粥时以粳米、糯米为主，少放豆类，因为豆类食之不易消化。如果食用豆类，应适当增加熬煮时间，将食材煮至软烂。注意切勿凉食，食用时一定要加热。

糖尿病患者：糖尿病患者在血糖平稳的情况下，可以适量食用腊八粥，只是做法有讲究。建议少放大米，大米中淀粉糊化程度高，易消化，对血糖影响明显。可多加些粗杂粮类，如燕麦、荞麦等膳食纤维多的食材来增加粘稠感,并减少熬煮时间，避免淀粉过度糊化。不放大枣、葡萄干等糖含量高的原料。如喜食甜粥，可适量放木糖醇等甜味剂。同时要严格控量食用。

处于减重阶段的人群：适当减少大米的量，建议将其替换为芸豆、红豆等种皮相对厚些的杂豆类，可使粥的质地软而不烂，具有良好的口感和饱腹感。