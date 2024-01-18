海南出台政策支持创新药械发展

《海南省支持创新药械发展的若干措施》(下称《若干措施》)近日出台。《若干措施》在提高创新药械多元供给和保障民众享有公平可及医疗服务同时，有望进一步激发企业创新能力，推进创新产品在临床实现更广泛的应用。

海南省新闻办公室17日举办发布会对《若干措施》进行政策解读。

《若干措施》完善创新药械价格形成机制。通过建立新批准创新药械进入市场的首发价格形成机制、优化新增医疗服务价格项目试行期医疗机构自主定价和转归机制、鼓励医疗机构和企业在采购平台自主议价等措施，按照创新药械价格由市场决定的原则，发挥政府的引导作用完成创新药械价格形成机制。

根据《若干措施》，海南将通过建立高效管用的医保支付机制，提高医保基金的使用效率。同时通过支持创新药械直接挂网采购、优先通过现有价格项目兼容方式支持药械创新应用、开辟绿色通道加快新增医疗服务价格项目审核速度等措施，提高创新药械进入临床应用的速度。

海南省医疗保障局局长李文秀称，该局将联合海南省卫健委等部门按照兼顾惠民和鼓励创新的原则，积极推进创新药械和技术及时纳保，努力降低患者医药费用负担。比如，通过真实世界数据开展创新药械的价值评估，探索将评价结果作为目录调整、药品医用耗材集采、国谈药品评价等决策参考证据；通过常态化开展“医保-医企”面对面活动，对医药企业开展国家医保谈判准入政策辅导，支持创新药参与国家谈判、及时纳入医保目录。

近年来，海南省商业健康保险快速发展。李文秀介绍，该局将促进创新药械多元支付机制形成，加强商业保险供给，推动基本医疗保险平台与商业保险公司共享数据，支持商业保险公司研发覆盖创新药械的普惠型商业健康保险产品和服务，推进基本医保与商业健康保险“一站式”“一窗式”结算，提升创新药械可及性、可负担性，形成与基本医疗保险的有效补充。