处方“网红化”越过了医疗安全红线

进入冬季，呼吸道感染性疾病进入高发季，时下，不少“网红处方”在社交媒体上流传。比如治疗肺炎支原体的所谓“网红三件套”，治疗流感病毒的奥司他韦、速福达等，都在网上卖得很火。一些心焦的家长发现孩子出现呼吸道症状后，往往掏出手机搜索攻略，然后照着“网红处方”在网上买药。有网络平台数据显示，呼吸道感染用药整体需求量持续攀升，尤以奥司他韦销量增长明显。（1月17日《文汇报》）

处方“网红化”是近两年在互联网上出现并逐渐扩散的一种趋势。比如防疫套装、新冠感染治疗路线图、成人使用美林攻略、“阿奇霉素+布洛芬+愈酚甲麻那敏”用药套餐、抗病毒套餐等“抢药攻略”“用药宝典”先后出现，并受到一些人的追捧，甚至一度成为“网红”商品。不少人按图索骥抢购药品，却不顾其中有很多药品都属于严格管控的处方药。在网上似乎有一些看不见的手，在根据社会热点搭配处方，然后将之催热标红。

在一些人看来，现在凡事皆可成“网红”，处方“网红化”似乎不足为奇。一些患者短时间内染病，而医院部分科室人满为患，自我诊疗不仅可让患者免受长时间候诊之苦，而且还为医院减轻压力。因此，难免有人认为“网红处方”有其存在的意义。更何况，肺炎支原体感染就使用抗支原体的抗生素，病毒感染就使用抗病毒药品，两者混合感染就一起搭配使用，也似乎符合医学原理。

对此，必须清醒地认识到，受到追捧的“网红处方”背后隐藏着巨大的风险。药品既有治疗作用，更有毒副作用，处方药之所以比非处方药管理更严，是因为处方药的治疗作用与毒副作用都不好把控。即使是医生，在给病人开具处方药药方前也要三思，在使用过程中还要严密观察，一旦发现比较严重的不良反应，还要能够迅速采取更换药品或停药等方式应对。药品有适应症和禁忌症，用药要因人而异。如果使用处方药也搞“一刀切”，一定有人会深受其伤，甚至付出惨痛的代价。

“网红”虽然是一种社会风潮，却不应该渗透到医学专业领域。让“网红”归网红，医学归医学；将防治疾病的民间策略控制在非医疗层面，把处方权交还给医生；不因部分处方药太抢手，就盖上“网红印章”搭配销售，更不因别人违规抢购处方药，就跟风追捧“网红处方”……如此才能划清红线、坚守底线，避免呼吸道疾病多发之后，处方药“网红化”的危害又接踵而至。

处方“网红化”趋势应引起社会高度重视。对制造“网红处方”的幕后黑手和违法销售处方药的行为，应发现一起查处一起。对盲目跟风的普通居民，应强化药品知识的宣传引导，并为他们提供更优质便捷的诊疗服务，让他们有条件且有觉悟远离“网红处方”。如此才能防范处方“网红化”形成长期趋势，避免“网红处方”损害医疗的专业性和严肃性，使居民远离健康新威胁。