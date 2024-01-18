并非越“鲜”越好 南极磷虾宜加工后食用

中国南极科考队获取的磷虾样品。新华社记者 刘诗平摄

◎新华社记者 周 圆

在阿蒙森海，“雪龙2”号艉甲板上，随着对讲机里传出一声“收网”，绞车钢缆快速回收，又一网南极磷虾样品被拖上甲板。

南极磷虾一直广受关注，背后原因为何？它能被食用吗？中国第40次南极考察队员、来自中国水产科学研究院东海水产研究所的杨嘉樑对此进行了解答。

“从全球来看，磷虾分布范围较广，有80多种。”杨嘉樑说，其中南极磷虾有8种，数量最多的是南极大磷虾，成虾体长多为45毫米至60毫米。

“人生除了扎堆还有什么？”“接着扎堆。”动画电影《快乐的大脚2》中，两只南极磷虾的对话道出了它们的生活习性——成群结队。通常情况下，扎堆的虾群厚度有二三十米，长度达几百米，可使大片海域呈现红褐色。“由此可见，南极磷虾数量之多，目前估计蕴藏量可能有6亿至10亿吨。”杨嘉樑说。

为什么南极海域能孕育如此庞大的磷虾种群？研究显示，这主要与该海域的洋流有关。来自北部温暖洋流的水体在此处形成上升流，水体中含有丰富的营养物质，且水温较高，使得浮游植物大量繁殖，成为磷虾摄食和栖息的理想场所。

在南大洋，常常能看到鲸张开大嘴冲向虾群，以及海豹、企鹅等往来穿梭于虾群间捕食。“在南大洋生物食物链中，磷虾是关键一环。”杨嘉樑介绍，南极磷虾以浮游植物为饵料，同时又是鲸、海豹、企鹅等动物的主要食物，堪称南极这座生物大厦的基石。

此外，南极鳞虾还被誉为“蛋白质仓库”。“南极磷虾的肉富含高蛋白质，含量远高于牛肉和一般鱼类，还含有人体所必需的多种氨基酸。”杨嘉樑表示，这并不意味着建议人类直接食用磷虾。

他接着解释说，由于南极磷虾外壳中氟含量较高，且磷虾死亡后其体内消化酶能在短时间内迅速分解虾肉，导致外壳所含的氟渗入虾肉，因此南极磷虾通常需要在出水后10小时内立即加工。

“如果作为食品，相关要求则更加严格，必须在3小时内完成脱壳处理，并加工成虾糜或虾仁。”据杨嘉樑介绍，受限于捕捞环境及食品加工技术，目前在国际上，南极磷虾的主要产品还是冻虾、虾粉，以及后续加工成为磷虾油、水产养殖饲料或饲料添加剂等。