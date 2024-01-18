食盐中发现四种微塑料

印尼安达拉斯大学科学家对该国21个食盐品牌进行了抽样，发现每个品牌都含有4种不同的微塑料。相关论文发表于最新一期《全球环境科学与管理杂志》。

微塑料被定义为从5毫米到1微米的塑料碎片，大多数来自瓶子和食品包装等一次性塑料。这些塑料降解缓慢，在被分解为越来越小的碎片时会产生微塑料。人类和其他生物摄入微塑料后，可能对健康和生态系统产生未知的影响。

在最新研究中，研究团队从市场和超市购买了21个品牌的食盐。他们先从每个品牌中称量出50克盐，然后将其与水混合以去除有机杂质。接着，他们将烧瓶中的剩余样品置于热板上，并在65℃条件下以每分钟300转的速度搅拌30分钟。随后，他们将样品在室温下冷却并搅拌，直到盐完全溶解。最后，团队通过显微镜观察烧瓶中剩下的物质，根据形状、大小和颜色识别出4种类型的微塑料。其中塑料碎片最常见（67.49%），其次是纤维（23.82%）、薄膜（6.08%）和颗粒（2.61%）。

研究人员表示，这些微塑料与癌症、心脏病和痴呆症的发展以及生育问题相关联。而且，他们在每公斤食盐中检测出多达33个微塑料颗粒，这意味着人们每年会摄入相当数量的微塑料。