免税购物催热海南旅游

游客在cdf海口国际免税城内选购商品并体验“即购即提”带来的便利。

新华社记者 杨冠宇摄

“走之前去买点儿免税品”——几乎每个来海南旅游的人都有过这样的念头。数据显示，2023年，海口海关共监管海南离岛免税购物金额437.6亿元，同比增长25.4%；参与免税购物人数达675.6万人次，同比增长59.9%；免税购物件数共5130万件，人均消费6478元。

近年来，海南离岛免税政策不断优化，助力游客购物体验不断升级，去年新增的“即购即提”“担保即提”等提货方式，进一步激发游客免税购物的热情。各免税经营主体推出线上、线下多样化的促销活动，不断擦亮离岛免税购物“金字招牌”，激发旅游消费新活力。

免税品成新“海南特产”

“我是专门来海南买免税品的。有些商品目前国内只有在海南的免税店才能买到，而且这里的免税品全程受海关监管，不会有假货。”在cdf海口机场免税店，来自广州的刘先生高兴地说。

自2011年海南离岛免税政策落地实施，海口机场免税店开业以来，这里在售的商品品牌从几十个增至600多个，经营面积从637平方米增至1.7万平方米以上，累计服务旅客1亿人次，累计销售3503万件免税商品，免税销售额超过247亿元，已成为游客离岛购物的热门目的地。

免税品逐渐成为新的“海南特产”，离岛前在机场买点“特产”送给亲朋好友，也成为很多来海南旅游的游客返程时的“必打卡”项目。

通过引进品牌、限定产品等方式，海口机场免税店吸引了越来越多的游客前来消费。“今后我们还将举办丰富的促销活动，回馈更多游客。”cdf海口机场免税店常务副总经理郝志强说。

机场之外，免税购物也有好去处。去年12月底，cdf三亚国际免税城C区全球美妆广场开业，成为目前全球唯一一家以美妆作为主体产品的独栋商业综合体。开业当天，这里推出精选品牌折上享8倍积分、满额礼赠等多种优惠活动。

“还没开门就赶来等着，本以为这样可以避开人潮，没想到还有人比我们来得更早！”来自湖南的张女士专程前来打卡cdf三亚国际免税城，对全球美妆广场的火爆程度感叹不已。

据了解，去年以来，cdf三亚国际免税城聚焦首发首秀首店经济，新增了177个全球知名品牌门店，品牌总量已超过850个。

新政策点燃消费热情

在cdf海口国际免税城的化妆品门店，来自天津的陈女士对记者说：“买完免税品当场就能拿走，实在是太方便了！”

2023年4月，海南离岛免税购物新增“即购即提”和“担保即提”等提货方式，对单价低于2万元且在政策清单内的离岛免税商品，按照每人每类限购数量要求，游客可选择“即购即提”，节省了集中排队提货的时间。

“政策出台后，很多游客看中免税品的优惠价格和即提即用的便利，不少海南省内居民在出行前也来免税城享受购物的快乐，免税城的客流量不断增加。”cdf海口国际免税城工作人员介绍。

“即购即提”不仅方便了消费者，也为免税店带来便利。“‘即购即提’大大降低了免税店的仓储成本，很多新品一上市就被抢购一空，我们的店面和仓库流转模式也得到升级。”cdf海口国际免税城相关负责人说。

新政策点燃了新的消费热情。据海口海关统计，自政策实施至2023年12月31日，“即购即提”购物人数已超过128万人次，购物件数达282万件，销售额达25.1亿元。

免税购物额度由5000元提高到10万元；免税品类由18类提升至45类；免税政策实现对飞机、火车、轮船三种离岛方式的全覆盖，并逐步将公务班机旅客、国内航线邮轮离岛旅客纳入政策覆盖群体；允许经营主体进行网上销售；加贴商品溯源码；提货方式增至5种……自海南推出离岛免税政策以来，政策更新与优化持续进行。从“一回游”到“回头客”，从“买商品”到“买服务”，游客购买免税品的满意度正不断提升。

海口海关口岸监管处相关负责人介绍，今年，海口海关将继续深化智慧监管场景建设，着力提升免税品监管效率，让更多离岛旅客体验到免税购物的便利，为海南离岛免税政策平稳运行保驾护航。

据cdf海口国际免税城相关负责人介绍，为满足市场需求，cdf海口国际免税城积极推进品牌、品种、价格与国际同步，填补国内品牌和门店的空白，提升顾客满意度。在节假日等促销节点，免税城全面推出“节庆+活动+多元消费场景”的线上线下活动，激发免税消费潜力，以一站式娱乐、休闲、购物打造海口旅游新的热门打卡地。

“海南购”带火“海南游”

冬日渐冷，海南旅游业却热度攀升，离岛免税消费之“火”也越燃越旺。今年元旦假期，海口海关共监管离岛免税购物金额4.75亿元，免税购物人数6.57万人次，人均消费7228元，海南离岛免税消费市场喜迎开门红。

离岛免税市场火热，折射出海南旅游业的人气十足。据海南省旅游和文化广电体育厅数据，2023年前11个月，海南省共接待游客8011.41万人次，同比增长49.7%，旅游总收入1622.66亿元，同比增长67.3%，超过2019年同期的7390.03万人次游客和943.35亿元旅游总收入。来海南购购物、看看海成为不少游客冬季出游的选择。

今年元旦假期，海口五源河体育场、万绿园、琼台福地等城市地标，以联动方式共同迎接新年，其中跨年晚会吸引了2.26万名来自全国各地的游客到场观看。在三亚的冬日暖阳中，草莓音乐节开唱，让游客在自然之美与音乐魅力中度过跨年夜。

据统计，2024年元旦假期，海口市接待游客46.19万人次，同比增长109.3%，实现旅游收入5.44亿元，同比增长92.1%；三亚全市旅游饭店平均入住率达88.52%，同比提高7.63个百分点。

同样人潮涌动的，还有去年全线通车的海南环岛旅游公路。面向年轻人、老年人、旅居游客等不同群体推出的“快乐久久”和“沉浸精彩”环岛游程受到欢迎，“椰韵侨乡”“戏浪海天”“千年渔歌”“岛西秘境”4个主题自驾路线及前往文昌、万宁、儋州、昌江等地的经典游程游人如织。

数据显示，今年元旦假期，三亚和海口跻身全国自驾旅游城市热门榜前三，两地租车订单环比增长50%以上，近九成订单来自外地游客。

消费热拉动旅游热，旅游热进一步带动消费热。据统计，2024年元旦假期海南接待游客171.71万人次，同比增长68.9%；旅游总收入24.06亿元，同比增长60.1%。以离岛免税为“金字招牌”，海南正不断培育旅游业发展核心吸引力，加快国际旅游消费中心建设。