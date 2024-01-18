二〇二三年食品价格指数下降

联合国粮食及农业组织（粮农组织）日前发布的《食品价格指数》报告显示，当前食品价格指数呈下降趋势。2023年全年食品价格指数均值同比下降13.7%，除食糖外的其他食品价格指数均较前一年有所下降，其中植物油价格指数达到3年新低。不过，受全球极端天气频发、地区冲突等因素影响，全球粮食安全形势仍存隐忧。粮农组织专家呼吁国际社会加强合作，共同应对全球粮食安全挑战。

粮农组织食品价格指数每月发布一次，用来衡量一揽子食品类商品国际价格变化，由谷物、植物油、乳制品、肉类、食糖5类商品价格指数加权平均数构成。报告显示，2023年食品价格指数均值为124点，较2022年下跌19.7点。其中，谷物、植物油以及乳制品价格指数跌幅明显，较2022年分别下降15.4%、32.7%和16.6%。食糖价格指数均值为145点，比2022年上涨26.7%，创2011年以来最高纪录。报告还显示，2023年12月食品价格指数为118.5点，同比下降10.1%，环比下降1.5%。

牛津经济研究院的研究团队在其报告中表示，全球粮食价格在2022年达到历史最高并在2023年出现下降后，预计2024年将继续下降，粮食种植成本下降和收成提高是最主要原因。据粮农组织最新数据，2023年全球谷物产量预计为28.23亿吨，同比增长0.9%，比2021年的历史最高纪录高出1030万吨。粮农组织预测，2023/2024年度全球谷物库存量与消费量之比将达到30.8%，2024年谷物收成也有望创历史新高。

全球粮食市场呈现积极一面的同时，也有一些问题亟待解决。粮农组织表示，当前，物流问题阻碍了部分区域的粮食贸易，使去年12月谷物价格指数环比上升。一些国家对农产品实行贸易保护主义政策，造成部分农产品价格居高不下。此外，全球极端天气频发也对粮食安全造成威胁。据粮农组织《2023年统计年鉴》的数据，1991年至2021年间，灾害对全球种植业和畜牧业造成的损失高达3.8万亿美元，占全球年度农业总产值的5%。

粮农组织去年11月发布的最新《作物前景与粮食形势》报告显示，尽管2023年全球谷物产量实现增长，但仍有44个低收入缺粮国家的产量增幅远低于全球平均水平；全球仍有46个国家需要外部粮食援助，其中33个国家位于非洲。粮农组织非洲区域办公室的数据显示，非洲近2.82亿人面临食物不足状况。

粮农组织计划在2024年筹资18亿美元，对4300万人进行农业生产技能培训，以期推动这些国家实现粮食自给自足。联合国世界粮食计划署还将在2024年巩固与各国政府、国际金融机构和私营部门的关系，促进资金来源多样化，并通过加强自身机制建设，提高人道主义援助能力。

粮农组织高级经济学家莫妮卡·托托娃表示，尽管国际市场上大多数食品供应相对充足，但地区冲突、供应链问题等不确定因素仍严重影响着全球粮食安全。粮农组织助理总干事兼非洲区域代表阿贝贝·海尔—加布里埃尔表示，各国必须加倍努力，才能实现2030年消除饥饿的可持续发展目标。

（本报罗马1月17日电）

《 人民日报 》（ 2024年01月18日 17 版）