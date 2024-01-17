国家卫健委：进一步加强医学证明文件类医疗文书管理工作

人民网北京1月17日电 （记者乔业琼）据国家卫生健康委官网消息，为进一步加强医学证明文件类医疗文书（以下简称医疗文书）管理，规范医疗机构出具医疗文书行为，提高医疗文书质量，国家卫生健康委发布《关于进一步加强医学证明文件类医疗文书管理工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》就医疗机构内部加强医疗文书管理工作提出了统一要求。一是完善医疗文书管理制度。要求医疗机构建立健全医疗文书管理制度，梳理制定医疗文书目录，明确医疗文书开具人员条件并进行动态管理，落实证章分离要求。二是统一医疗文书开具内容。要求医疗机构统一本机构医疗文书格式，明确医疗文书内容的基本规范或要求，建立统一编号和留存备份机制。三是规范医疗文书开具行为。要求医疗机构从各个环节加强对本机构医师开具医疗文书的行为管理。四是加强医疗文书核查管理。要求医疗机构建立回溯核查机制，加强医疗文书结果质量管理。五是压实医疗文书开具责任。要求医疗机构建立医疗文书责任追究机制，强化医务人员的责任意识，保障医疗文书质量。

出生医学证明书、居民死亡医学证明（推断）书、职业病诊断证明书等已有明确规定的医疗文书，严格按照国家有关规定进行管理。