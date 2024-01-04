“促进合理膳食 助力乡村振兴”2023年维爱公益行动走进湖南桑植

近日，由中国疾病预防控制中心指导，人民健康、北京康盟慈善基金会共同主办，维他奶有限公司公益支持的“促进合理膳食，助力乡村振兴”维爱公益行动走进湖南省桑植县。本次行动继续为当地434名小学生捐赠营养豆奶，并送去青少年健康科普手册等爱心物资。

2023年维爱公益行动走进湖南桑植。（受访者供图）

桑植县教育基金会理事长黎友明将维爱公益行动比作一场“爱心接力赛”。“在捐赠和关怀活动中，维爱公益行动为我们乡村学生送来了营养和健康，以丰富多样的科普教育引导更多乡村家庭树立健康膳食理念”。他希望接受物资捐赠的同学们锤炼品质、勤奋学习、立志成才，未来回报家乡。“愿同学们系好人生之路的第一粒扣子，把来自社会各界的关爱转化为勤奋学习、刻苦钻研的内在动力，心怀感恩，将人间真情传递下去”。

“本次公益活动通过开展健康教育，引导乡村家庭养成良好的生活饮食习惯，用实际行动传递爱心，为乡村儿童健康成长护航。”桑植县蹇家坡学校校长罗生权认为，本次活动是助力乡村振兴的切实之举，为提高学生身体素质提供了有力保障。“在乡村振兴战略的推动下，学校将把立德树人的教育理念落到实处，让乡村学生健康营养事业持久发展，走出一条具有本地特色的内涵式发展之路”。

活动现场，主办方代表和同学们围绕营养健康知识在操场开展游戏互动，让孩子们在愉快的氛围里加强体育锻炼，在挥洒汗水、洋溢活力的同时牢记平衡、充足睡眠、足量运动对于健康成长的重要性。望着活跃在操场上孩子们的笑脸，桑植县蹇家坡学校教师感慨道：“本次公益行动带来的不仅是物质支持，更重要的是精神关怀，展现了社会各界人士对乡村孩子的关心和关爱。希望学生们树立大格局、常怀感恩心，成长为心系社会、关爱他人、反哺家乡的有用之才。”

“同学们，谁来告诉我三好学生是哪‘三好’呀？”在 “三好”促健康科普课堂上，中国疾病预防控制中心营养所助理研究员张建芬话音刚落，孩子们纷纷举手抢答。看着图文并茂的课件，同学们学得津津有味；而看着孩子们专注认真的小脸，张建芬讲得用心用情。“‘以食育人’已成为一种有效的载体。这次走进桑植县，用简单易懂的科普对孩子们进行有针对性的营养宣传教育和膳食指导，推动合理膳食理念深入乡村，帮助孩子们快乐生活、健康成长”。

中疾控老师为同学们带来“三好”促健康科普课堂。（受访者供图）

在众多捐赠物资中，一批特殊的笔记本格外引起学生们的注意。“我手里这个笔记本是回收大家桌子上的维他奶等纸包盒再生而成的，纸包盒是可以循环再利用的”。在环保知识小课堂上，维他奶员工志愿者分享了植物营养知识和生活环保小技巧。“本次活动为当地学生提供维他奶营养豆奶、开展健康教育，同时也意在培养孩子们的环保意识和创造力，多维助力乡村学生全面发展”。

维他奶员工志愿者带领同学们进行纸包回收手工实践。（受访者供图）

活动当日是冬至之时，却也情暖之至。在植物营养及环保小课堂结束后，维爱公益行动对蹇家坡学校两位学生的家庭进行走访，并送去了米、面、保温杯、书包、豆奶等生活物资。受访家长对活动主办方带来的关爱和捐赠表示感谢，受访学生则表态，“要保持战胜困难的信心和勇气，珍惜来之不易的求学机会，用优异的学业回报社会”。

据了解，2021年底，维爱公益行动在多方力量的支持下开启了“爱心之旅”，公益足迹遍布贵州、湖南、甘肃、山西、河北、河南等6省10县的40多所学校，定期为需要帮助的孩子们送上“营养加餐”。在捐赠营养物资的同时，也开展了很多线上线下相结合的健康教育活动，普及植物营养知识，增强儿童青少年的健康意识和健康素养，使其形成健康的饮食行为和生活方式。