90后女性是演艺市场消费主力

本报讯（记者 寿鹏寰）近日，中演院线以2023年度北京、上海、广州、成都、厦门5地为样本，通过3000余份调查问卷进行数据采集和分析，发布“中演院线全国演艺市场年度消费者分析报告”（以下简称报告），内容涵盖消费结构和特点、核心客群画像、演出消费意向及需求。

报告显示，中演院线全国演艺市场消费者以90后女性为主，教育程度多为本科，从事广告、传媒、文化、体育等行业，每年购票到剧院看演出的频率为5次以上。消费动机主要来自演出中有知名或喜爱的演员或院团，其次是优秀的导演及主创、知名文学或影视剧或游戏IP等，后两项占比突破50%，三项联合占比占据绝对优势。强势的宣传及其他手段对演艺市场消费者的行为动机所能起到的推送作用只能占到辅助效果。

报告显示，演艺市场消费者首选演出品类为音乐剧（占比超1/4），其次分别是话剧，舞蹈类节目如经典舞剧、芭蕾舞、现代舞、古典舞等，音乐会，歌剧，相声、小品、戏曲、杂技等，文艺汇演等综合性演出节目等。话剧与舞蹈类节目的喜好受众群体基数相当；音乐会与歌剧的喜好受众群体基数相当。

近半受访对象的可接受票价为200-500元。

据悉，该数据采集来自中演院线旗下剧院，包括广州大剧院、厦门闽南大戏院、上海大宁剧院、北京顺义大剧院、成都高新中演大剧院以及中演院线品牌战略中心。