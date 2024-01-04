遏制药品浪费要重点解决“大”问题

近日，国家卫生健康委、市场监管总局、广电总局、国家中医药局、国家药监局等五部门联合印发《节约药品资源遏制药品浪费的实施方案》。《方案》主要从药品生产、临床用药、药品流通、宣传引导、废弃药品管理、组织实施等方面提出具体工作措施和要求。

有关药品浪费的数据触目惊心。比如10年前就有报告指出，我国每年因药品过期造成的浪费达1.5万吨，仅我国每年家庭浪费的药品价值超过100亿元。经历新冠疫情、呼吸道传染病后，更多人养成储备药品的习惯，或造成更多药品浪费。

药品和粮食等资源一样，任何浪费都意味着损失。譬如，生产、流通环节的药品浪费，是相关企业的损失；家庭浪费药品，消耗的是家庭的财力。医保药品浪费，也浪费了医保资金。我国是一个资源紧缺的国家，药品浪费对相关原材料是巨大消耗。

党的二十大报告中提出，实施全面节约战略，推进各类资源节约集约利用。药品自然要纳入全面节约战略范畴。此次五部门出台《方案》，既是落实二十大报告要求，也是顺应民心民意之举。因药品浪费严重，近年来不断有声音建议遏制这种浪费。

《方案》从各个环节为遏制药品浪费开出“大药方”，覆盖了药品生产、临床用药、药品流通、宣传引导、废弃药品管理、组织实施等各环节，形成全链条治理模式。当每个环节同时发力，将会带来叠加治理效应，综合节约效果可期。

笔者以为，要想对药品浪费产生最大化遏制作用，关键要从“大”字入手。从现实情况来看，造成药品浪费比较多的现象都与“大”有关。比如部分医院或医生开药时的“大处方”，就造成部分药品使用不完，因过期而造成浪费，令人遗憾。

客观而言，“大处方”不全是医生的错，部分患者为避免多次去医院，特意要求医生多开药。有部分医生开“大处方”为了药品提成。对此，《方案》要求，根据患者病情需要开具适宜药量的处方，不得以单纯增加收入或牟取私利为目的开药。

再如，部分药品“大包装”。某些药企为了多卖药采取的是大包装，加之医院药房、药店没有拆零销售，所以大包装药品会直接流向患者，患者痊愈药未用完就造成浪费。此次《方案》推行药品适宜包装，也提出门急诊大包装药品拆零调配。

又如，家庭“大药箱”也造成药品浪费。几年前有研究报告测算，我国约有78.6%的家庭备有药箱。现在这个比例可能更高，特别是有老人、小孩的家庭，以及买药医保报销的家庭，药品储备种类、数量更多，药箱变大，不少药品用不完就造成浪费。

五部门《方案》提出，鼓励家庭医生帮助有需要的签约居民整理家庭药箱，又要求药品营销宣传不得误导公众购药、备药等，有望减少家庭药品储备。此外，适当约束职工医保报销的买药行为，并健全家庭药品回收机制，减少药品浪费及相关成本。

也就是说，只有让家庭药箱变小或者说家庭储备药品变少，才能显著遏制药品浪费。简单说，遏制药品浪费重在供需两个环节，只有药企、医院、药店等供给端避免药品浪费，加之消费端采购、储备药品不过量，药品浪费现象就能明显改善。总之，让涉及药品的多种“大”变为“小”，应成为遏制药品浪费的重要抓手。