乘坐飞机需要担心宇宙辐射吗

前不久，一例特殊的工伤案件引发关注。一名大韩航空乘务员因胃癌去世后，韩国有关部门首次将这一事件认定为宇宙辐射工伤。韩国劳动福祉公团透露，该名乘务员从1995年到2021年平均每年飞行1022小时。这一事件引发公众对航空出行辐射问题的关注。

那么，什么是宇宙辐射？宇宙辐射是否会对人体产生影响？科技日报记者就此采访了相关专家。

乘机所受辐射在安全范围内

提起辐射，许多人第一时间的反应就是恐慌。事实上，辐射只是一个通用概念，其种类多种多样，无处不在。

吉林大学公共卫生学院教授刘丽波表示，生活中谈及的、有可能对人体造成影响的主要是电离辐射，包括医院的CT检查设备、X光机等产生的辐射等。而飞机在飞行过程中，机上人员受到的辐射也属于电离辐射。

中国地质博物馆高级工程师卞跃跃介绍，电离辐射还可以被细分为人工辐射和自然辐射，后者也被称为本底辐射。人工辐射主要来源于人类核科技应用，如CT检查设备产生的辐射等。而本底辐射则是自然界早已存在的辐射，主要来源于宇宙射线和地壳中的放射性核素，在地球上的存在时间比人类更久。

航空辐射便是宇宙射线在穿透地球大气层时产生的。这些宇宙射线通常有极高的能量，以接近光速在宇宙空间穿行。赤道地区受到的宇宙辐射最少，两极地区最多。

由于地球磁场以及大气层的阻隔，绝大多数宇宙射线在到达地表时已经所剩无几，对于人体的影响微乎其微。不过，人们所在位置海拔越高，受到的宇宙辐射就会越多。有研究表明，飞机飞行高度每增加2000米，人体受到宇宙射线照射剂量就增加1倍。

衡量人体受到辐射的剂量单位通常为毫希沃特（mSv）。卞跃跃介绍，对于生活在低海拔地区的人来说，地壳中的放射性核素是主要的本底辐射来源，它们隐藏在土壤、岩石、海洋中。我国平均本底辐射约为3.1mSv。

而飞机在距离地表1万米的高空中飞行时，宇宙射线带来的辐射剂量大约为每小时0.006mSv。假如乘坐从北京至上海的航班，在约2个小时的飞行时间内，乘客受到的辐射剂量仅约为0.012mSV，完全在安全范围内。

日常生活中无需额外防护

国家核安全局参照国际辐射防护委员会的相关建议，制定了《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（以下简称《标准》）。《标准》主要聚焦核科学与技术领域的电离辐射防护，其主要适用对象为工作中会受到电离辐射的职业人员。对于这一部分职业人员，《标准》规定，其连续5年的年平均有效辐射剂量不超过20mSv，任何一年中的剂量不超过50mSv。

《标准》并未对普通公众每年可以接受的安全辐射剂量作出规定。对于特定公众，如有可能靠近电离辐射产生设施的人群，《标准》在附录中指出，其年平均剂量不超过1mSv。特殊情况下，如果连续5年的年平均剂量不超过1mSv，则某一单一年份的剂量可以提高到5mSv。

不过，需要明确的是，《标准》所给出的剂量限制都是将人类无法避免的本底辐射排除在外的。此外，《标准》规定的这些剂量，只是为了便于对核技术应用与实践进行有效管控，并非判断人体是否受到伤害的安全数值。

例如，人们在做X射线检查时，一次受到的辐射剂量约为0.2mSv。CT检查产生的辐射更多，一次约为2mSv至10mSv。虽然看上去它们已经超出《标准》所规定的1mSv的管理限制，但并不意味着人体一定会受到影响。此外，因需主动接受医源性辐射，并不在《标准》管理范围内。通常认为，年辐射剂量超过100mSv时，人体健康风险才会显著上升。

刘丽波表示，在日常生活中，如无特殊情况，并不需要进行额外的辐射防护。若因需接受医源辐射，则要严格遵医嘱，按规定次数进行相关检查。