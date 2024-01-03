预防呼吸道疾病，正确的咳嗽礼仪很重要

编者按：咳嗽是呼吸系统疾病最常见症状之一，属于人体保护性措施，能保持呼吸道的清洁和通畅。但咳嗽产生的飞沫能够传播细菌或病毒，进而传播疾病，所以无论是健康人还是患病者，在有咳嗽或要打喷嚏时，无论何时何地都应按咳嗽礼仪进行，自觉预防呼吸道疾病的传播。