直播预告：专家教你科学减肥

随着肥胖人群的增多，肥胖已经成为严重的社会性健康问题。那么，造成肥胖的原因有哪些？哪些人群适合做减重手术？日常生活中又该如何科学管理？

1月4日16:00至17:00，首都医科大学附属北京世纪坛医院副院长、肥胖与代谢病中心首席专家张能维，首都医科大学附属北京世纪坛医院肥胖与代谢病中心主任阿民布和，以及首都医科大学附属北京世纪坛医院肥胖与代谢病中心护士长杜燕敏做客“人民好医生”客户端直播间，就如何科学减肥等相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

张能维，首都医科大学附属北京世纪坛医院副院长、肥胖与代谢病中心首席专家，教授、主任医师、博士生导师。中华人民共和国卫生部内镜技术培训中心主任，卫生部内镜技术培训中心西南分中心主任，国家远程医疗与互联网医学中心超重与肥胖诊治专委会联席主任委员，中国医师协会肥胖及糖尿病专业委员会副主任委员。

阿民布和，首都医科大学附属北京世纪坛医院肥胖与代谢病中心主任、教授、主任医师。同时担任中国抗癌协会会员，中华临床医师杂志编委，现代中西医杂志编委。

杜燕敏，首都医科大学附属北京世纪坛医院肥胖与代谢病中心护士长。中国抗癌协会会员，中国医师协会外科医师分会肥胖代谢外科综合管理专家工作组副组长，北京市海淀区医学会护理专业委员会 会员，公共营养师。

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