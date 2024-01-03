文旅“火”·人流“旺”·消费“热”

跨年晚会热力四射，街道上人流如织、门庭若市……步入2024年的澳门，铺展出一幅生机勃勃、温暖祥和的画卷。

跨年之夜，多项多姿多彩的文娱活动在澳门展开。由澳门特区政府文化局主办，旅游局、市政署及澳门广播电视股份有限公司协办的“2023澳门除夕倒数演唱会”和“2023氹仔除夕倒数晚会”，于12月31日晚上分别在澳门西湾湖广场和龙环葡韵举行。踏入2024年一刻，璀璨绚丽的烟花在旅游塔顶上绽放，点亮新一年的澳门夜空。

当晚，江苏卫视跨年演唱会第七次在澳门举行。晚会围绕“用奋斗点亮幸福”这一主题，用一个个精彩纷呈的节目将新年气氛烘托到高潮。

“这是我第一次来澳门，‘演艺之都’果然名不虚传。”从重庆专程赶来观看演出的大学生小孙说。

在新的一年来临之际，各地游客蜂拥来澳感受节日气氛，各口岸人头攒动。据澳门特区政府旅游局数据，2023年入境旅客约223万人次，日均量7.7万人次，恢复至2019年七成水平。此外，2023年12月31日入境旅客达17530人次，为2023年及疫情后单日入境旅客新高。

旅游局表示，自2023年澳门全面恢复通关，入境旅客持续攀升，旅游业复苏理想并继续向好，反映出澳门作为“世界旅游休闲中心”的吸引力，旅客游澳信心充足。

在澳门老城区，店面大都换上了喜气洋洋的新年装饰，许多店内人声鼎沸，一些手信店结账队伍更排到了门外。位于高士德地区的一家金店店员告诉记者，从圣诞节开始生意一直都很好，港澳本来就有过年买黄金的传统，这几日游客增多，更拉高了业绩。

由旅游局主办的“2023幻彩耀濠江”于2023年12月2日至2024年2月25日期间在澳门7个地区的34个地点展示，合力打造多项浪漫缤纷的灯光装置、光雕表演和互动装置，以炫目迷人的光影投射照亮全城，打造独一无二的大型夜间乐园。

“大炮台下雪了！齐来接雪花。”澳门地标建筑大三巴附近的大炮台花园平台在假日期间举行“飘雪下的大炮台”活动，设置多个大型节日装置拍照区及璀璨灯饰，每晚更有浪漫飘雪、缤纷灯光秀，现场设有音乐表演助兴，让游客感受新年暖意祝福。

来自珠海的旅客莫先生说，我觉得元旦假期澳门人气很旺，新年气息浓厚，美食美景丰富多彩，在这里度过了快乐难忘的一天。

元旦假期，澳门一改前段时间低温天气，艳阳高照，惠风和畅。澳门八景之一的黑沙海滩热闹非凡。孩子们在海滩上嬉戏，大人们惬意聊天，处处乐曲飘扬，欢歌笑语。

“新的一年，期待澳门更好，祖国更好，红红火火繁荣稳定。”在黑沙海滩烧烤区忙着烧烤的曲先生说。

（新华社澳门1月1日电 记者李寒芳、刘刚）