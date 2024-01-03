影视剧变身热门带货“主播”；传统文化催生火爆单品；网络热搜兑现为抢手的生意机会——这些场景，正在中国市场发生。

近日，中国电商平台淘宝发布2023年度十大商品，它们折射出多元的社会图景，见证着流行变迁，也承载着消费者的年度记忆。透过这些商品，同样可以看到消费活力与经济复苏的轨迹。

一根荧光棒，传递线下演出市场热度

演唱会定制灯牌，这是淘宝2023年的年度商品之一。

一场演唱会带火一座城，2023年以来，这样的情形在全国各地轮番出现。演唱会相关商品也迎来一波又一波销量增长。

数据显示，2023年天猫“双11”，演唱会相关商品成交额暴涨300倍；暑期先后有7种演唱会周边商品登上淘宝热搜榜单前20，不少经营灯牌、荧光棒的小商家迎来了前所未有的业绩增长。

“这是10年来业绩最好的一年。”淘宝店店主冯涛经营演唱会相关产品10年了，2023年迎来了大丰收。店铺光是演唱会荧光棒就卖出了20多万支，销售额超300万元。

一根荧光棒，传递线下演出市场的热度，也印证着经济复苏的整体趋势。“消费者对美好生活的期待和追求，都蕴藏在一个个订单里。”有商家这样说。

一条马面裙，映射国风单品火爆

年轻人也通过“买买买”展现着新的消费理念。

马面裙作为今年最热门的国风服饰单品之一，入选淘宝2023年度商品。不久前的“双11”，淘宝平台卖出了超73万条马面裙，能铺满105个足球场。

“销量好的时候，一个月能卖5万条马面裙。”新国风服装品牌织造司见证了消费者的热情，品牌合伙人谢凌龙说，织造司从2020年成立起，业绩增长就是常态，销售额从第一年的百万元级别，到第二年的千万元，今年预计能完成四五亿元的营收。

2023年，国货受到了大量消费者关注和青睐。洞洞鞋、酱香拿铁同样入选淘宝2023年度商品，以酱香拿铁为代表的国货联名更是玩出新花样。例如，淘宝上超过100个品牌推出跨界联名热梗礼盒，六个核桃与溜溜梅联名推出“666”等，尤其受到年轻消费者的追捧。

一瓶乌梅子酱，见证中小商家敏捷“身手”

因为一部热门影视剧《狂飙》，中国古典军事著作《孙子兵法》又爆火了一次，不少网友下单购买，让这本古老的书也成为2023年的淘宝年度商品。

业内人士分析，消费行为和社会热点之间正越来越紧密地发生互动。网友在自媒体平台上追逐热点，紧接着打开电商平台搜索商品、激情下单，一连串行为已成为一套自然连贯动作。

而供给端，一批中小商家通过敏锐洞察、积极创新，接住了热点带来的流量，将它们变成商机。

比如，此次入选年度商品的乌梅子酱，原本是市场上极少存在的商品，同名歌曲走红后，淘宝“乌梅子酱”搜索量暴增了200倍，不少商家连夜开发、上架产品，承接消费者的热情。

据淘宝相关负责人介绍，这十件年度商品，都经历了从新闻、社交平台热点迁移到淘宝的过程，它们屡次登上淘宝热搜，并转化成实实在在的消费，同时也为许多中小创业者带来生意机会。