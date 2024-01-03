“非银支付”越来越好用了

一名学生在位于清华大学深圳国际研究生院的无人机空投柜旁点餐。

新华社记者 毛思倩摄

掏出手机、扫二维码、轻点屏幕……只需十几秒，就可以轻松完成一笔支付。微信、支付宝等手机APP，已成为中国人常用的支付方式。

日前，国务院公布《非银行支付机构监督管理条例》（以下简称《“条例”》），自2024年5月1日起施行。中国人民银行相关负责人表示，《条例》以国家立法形式，为支付行业未来健康发展提供了坚实的制度保障，有利于促进支付服务市场长期规范健康发展。

“非银支付”有什么特点？《条例》的施行将给非银支付带来哪些影响？

动动手指即可付账

经过数十年发展，中国已经建立了以中央银行支付清算系统为中心，商业银行、清算机构、非银行支付机构等共同参与的广泛覆盖、安全高效的支付清算体系。其中，非银行支付业务随着中国数字经济、电子商务等新业态的兴起而快速发展，在小额、便民支付领域发挥了重要作用。

对普通消费者和商家来说，通过微信、支付宝等常用APP进行收付款，便利多多。

“一键支付”更省心。“买菜、乘车、聚餐等场合的付款，金额不大却经常涉及付零找零。”在上海工作的王宇泓女士说，现在微信、支付宝等支付方式覆盖到几乎每一个小摊位，支付时十分方便。“尽管很多银行都在推广自家的网银APP，但是我并不想办理那么多银行卡。小额支付就是图个省事省心，银行卡或网银APP多了，管理起来反而麻烦。账户太多设置密码都是个麻烦事。”

让利促销有实惠。家住北京的王大爷最近有了一个新习惯：出门买东西之前总会瞄一眼手机，看看店家有没有推出优惠活动。如果有优惠券，就先在线上购买，再去门店使用。“前几天，女儿教我试着在大众点评、美团等平台购买优惠套餐券，的确便宜不少。比如我常吃的烧饼，线下买是1块5一个，线上有券时只要5角钱一个。这让我感觉买东西多了乐趣。”他说。

灵活取用能理财。在山西姑娘纪嘉欣眼里，非银支付除了便利自己在通勤、购物等小额交易时使用外，平台提供的理财增值服务也颇具吸引力。“微信有零钱通、支付宝有余额宝，对于打理手头零钱很有用。”纪嘉欣说，这些货币基金产品大多具有即时申赎功能，闲钱存进去并不耽误支付。而且在不使用资金时还能按日获得一定增值收益。这样一来，就兼顾了灵活取用与保值增值。

结算成本降低了。刘女士和家人在云南昆明经营一家小百货批发门店。以前，店里需要装一台性能过硬的验钞机。因为每次结账时，客户、商家会各自清点一遍现金，再让验钞机验一次。如果遇到哪一方点错了数目对不上，就得再重来一遍。如今，通过非银支付方式，结算时间由过去的几分钟缩短到了几秒钟。“我们干小百货批发的，来往的资金量不算大。去银行耽误时间，现金点钞又难免出错。随着非银支付越来越好用，我们减少了客户的等待时间，提升了他们的采购效率。”刘女士说。

中国人民银行相关数据显示，当前，非银支付机构年交易量超1万亿笔、金额近400万亿元，分别占全国电子支付业务总量的约八成和一成，日均备付金余额超2万亿元，服务超10亿个人和数千万商户。“我国个人银行账户拥有率已超过95%，高于中高收入经济体平均水平，移动支付普及率达到86%，居全球第一。”中国人民银行副行长张青松说。

服务矩阵日益完善

扫码收付款之外，非银行支付机构还积极打通各类线上服务渠道、完善服务矩阵，为用户打造更丰富的支付场景。

支付宝APP将主页划分为“便民生活”“购物娱乐”“理财管理”“教育公益”等板块，用户可以直接在相关模块中实现机票预订、住房公积金查询等功能；在微信服务页面，用户也可以获得线上充话费、买保险、获取社保缴费信息等服务；在美团APP首页，“租车”“骑车”“买药”等功能被放在醒目位置，用户支付时系统会同时提供传统银行支付和非银行支付等方式供选择……

近两年，非银支付机构更加重视“支付场景”与“服务场景”的匹配。

“支付宝的出现，最早是为了解决电子商务交易过程中买卖双方互信不足的问题。支付宝推出的担保交易模式，推动了电商产业发展。在长期的创新实践中，支付宝还推出了水电缴费、扫码支付、刷脸支付等多种类型的支付服务。”支付宝副总经理封俏说，目前，支付宝已发展成为一个开放的数字化平台，近400万个小程序提供了医疗健康、市民服务、医保、交管、打车出行、购物点餐等服务，基本上涵盖了生活的方方面面。

封俏说，支付是各类服务的纽带，支付宝积极为用户提供多场景下的支付服务。比如，2023年杭州亚运会期间，支付宝率先推出“外国人绑卡支付”以及“10个亚洲钱包直接入华扫码支付”等服务，方便了亚洲以及全球友人来华后的生活、旅游、商务。再如，针对视障用户输入信息难、感知支付结果难等痛点，支付宝新增了“语音输入付款金额”“声纹极速付款”等创新功能，让视障用户能够安全便捷地使用线上支付。

与此同时，非银行支付机构借助自身用户规模优势打造开放平台，助力广大市场主体数字化转型。

据微信支付产品合规负责人秦天雄介绍，在与银行机构等伙伴的持续互通合作下，微信支付先后推出微信红包、条码收单、刷掌支付等多项金融科技创新产品。通过在各类商业支付应用场景精耕细作，微信支付确保了数千万中小商户和个体经营者“支付无忧”。

“微信支付不仅为所有商家提供丰富的软硬件收款服务，而且积极帮助商家提升经营效率。比如，我们推出了‘个人经营收款码’，为相关个体户提供系统化收付款及SaaS服务；启动‘自立小店项目’，为残疾人商家定制免费提现额度；研发‘微工卡’产品，助力零工市场数字化运营；依托‘电子发票’‘电子小票’等产品和服务，倡导用户积极参与低碳行动。2023年7月，微信支付还全面升级外卡服务，支持入境用户在多场景中的消费需求。”秦天雄举例说。

新规护航更加安全

非银支付在助力实体经济发展和民生改善的同时，部分支付机构违规经营现象也时有发生，比如泄露或者不当采集、使用用户信息等。

为此，《条例》从明确非银行支付机构的定义和设立许可、完善支付业务规则、保护用户合法权益、明确监管职责和法律责任等方面进一步强化监管。比如，设立非银行支付机构的注册资本最低限额为人民币1亿元，且应当为实缴货币资本；非银行支付机构不得以任何形式挪用、占用、借用备付金，不得以备付金为自己或者他人提供担保；非银行支付机构应当对用户信息严格保密，不得非法买卖、提供或者公开用户信息等。

“快捷、安全、普惠的现代金融体系，是我国金融服务的特色亮点和重要标识之一。支付服务过去以商业银行为主，随着非银行支付服务快速发展，逐渐呈现出商业银行提供大额、对公支付服务为主，支付机构聚焦小额、便民支付服务，二者既有竞争、也有分工合作的新格局。”张青松说，《条例》适用对象是主要提供小额、便民服务的支付机构。这些支付机构笔均交易金额330元，与经营主体的经营活动、社会公众的日常生活息息相关，对其建立起稳健充分的监督管理框架具有重要意义。

中国人民银行支付结算司负责人王晟介绍，新规注重机构监管与功能监管相结合，进一步强调保护用户合法权益。他举例说，《条例》根据能否接收付款人预付资金，将支付业务重新划分为储值账户运营与支付交易处理两类。新的分类方式一方面具有良好的扩展性，有利于防范监管空白，另一方面有利于实现“同业务、同监管”，促进公平竞争。

对于新规的到来，市场各方普遍持欢迎态度。

财付通公司总经理郑浩剑说，新规顺应了支付服务市场发展变化趋势，为规范非银行支付机构的合规经营奠定了坚实基础，为整个行业的高质量发展指明了方向。

招联金融首席研究员董希淼认为，《条例》有利于加强对非银行支付机构的规范与引导，为行业实现平稳健康发展保驾护航。未来，包括监管部门、支付机构在内的各方还应持续努力，采取更多针对性措施打破支付壁垒，在法律框架下推动支付场景、资金、信息、数据有机融合，让非银支付更好满足消费者需求。

“随着《条例》的顺利实施，支付市场将更加有序，支付生态更加健康，支付行业更好发展，以此服务于经济高质量发展。”张青松说。