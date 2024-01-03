引导消费者科学购买保健食品（消费万花筒）

“想给爸妈买点保健品，超市里各种保健品花样繁多，标志也不统一，该如何选择呢？”在北京工作的海淀区居民林芳说。

随着经济不断发展和人民生活水平的逐步提高，公众的健康需求日益增长，保健品市场快速发展。此前，我国相关部门专门发布过保健食品标志，天蓝色，呈帽形，俗称“蓝帽子”，要求获批产品外包装上必须加注这个标志。但原有保健食品标志规定对图形比例、颜色标准等具体内容未作详细要求，企业标注存在一定差异。市场上存在打“擦边球”的现象，一些不法商家利用类似图案来虚假宣传产品。

市场监管总局近日发布《保健食品标志规范标注指南》（以下简称《指南》），指导保健食品生产经营者进一步规范标注保健食品标志，正确引导消费，营造公平有序的市场秩序。《指南》中保健食品专有标志图形、颜色与原规定原则保持一致，进一步明确了保健食品标志框架、图形比例。基于美观性、实用性相统一原则，《指南》优化了标志中图形和文字细节要求。标志沿中间线呈左右对称结构，视觉效果均衡，考虑“保健食品”书写特点，在保持宽度的基础上，确定字样高度及宽度比例，并明确印刷颜色要求。

保健食品生产经营者应切实履行食品安全主体责任，按照《指南》规范标注保健食品标志，可在生产经营场所、专区专柜、广告中使用保健食品标志；可按照法律法规规定，结合自身实际在保健食品产品运输箱、中转箱等包装材料上规范使用保健食品标志。

中国营养保健食品协会执行副会长厉梁秋介绍，保健食品标志为依法经注册和备案的保健食品的专有标志。当前，行业和企业呼吁进一步完善保健食品标志标注，此次市场监管总局发布《指南》，有助于提升保健食品的认知度，引导消费者准确识别和理性购买保健食品。

专家表示，科学购买保健食品，要做到“一看二查三辨”。一要查看销售场所资质。到证照齐全的正规场所购买保健食品，特别要注意有没有营业执照和食品经营许可证（或食品销售备案编号）。网上购买时要选择资质齐全、信誉度高的自营、专卖等店铺，并保留好交易记录和相关凭证。二要查验外包装和说明书。选购产品时，要仔细查看外包装标签标志和产品相关信息，认准保健食品“蓝帽子”。三要辨别广告和宣传内容。保健食品不能代替药物，也不能代替日常饮食，要坚持平衡膳食。营养素补充剂类的保健食品，还要注意不要与同类营养素补充剂同时食用。

《 人民日报 》（ 2024年01月03日 19 版）