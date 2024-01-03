多功能婴儿背带3000多元，奶瓶清洗机2000多元……最近，有关“轻奢母婴消费收割新手爸妈”的话题引发热议。近年来，我国母婴行业增长势头强劲，市场规模不断扩大，新概念、新产品层出不穷，不少品牌纷纷推出“轻奢”产品，一些商品在打上“母婴”标签后身价倍增，给消费者造成了不小的压力。

中国人素来重视培育下一代，随着居民生活水平和消费能力的不断提高，母婴产品价格不断走高。与上一辈相比，作为新生代父母主力军的“90后”“95后”有着很强的精致化、智能化育儿需求，愿意为更科学、更精细、更高端的母婴产品埋单。

不过，愿花钱不代表乱花钱，大多数新生代父母并不会盲从所谓的“轻奢”风，理性消费仍占主流。一件商品是否值得购买，很多消费者都会通过对比产品性能、生产原料、厂家资质等信息判断其含金量。

服务好新生代父母并不容易，归根到底母婴产品要物有所值。当前，母婴行业向精细化、高端化升级的趋势愈发凸显。例如，某电商平台母婴专区设有10个细分大类，每个大类中又有数十个细分小类，婴儿推车、安全座椅等产品价格从几百元到上万元不等。不少品类进入了同质化竞争阶段，品牌想要获得更大市场占有率，就要不断推陈出新、迭代升级。一些品牌打着专业化的旗号，通过附加功能和精致包装提高价格，实则过度设计、溢价超标，实用性受到质疑。

母婴产品不合理高价会增加年轻人的生育成本。品牌方和经销商不仅需要在向上“卷”的同时俯下身子，深入研究消费者需求，在产品设计上更注重实用性、经济性、安全性，同时也要审慎制定价格策略，确保价格与品质相符，用优良产品和服务赢得更多消费者，而不是只盯着眼前利益。有关部门则要加强对母婴市场的监管力度，打击虚假宣传和价格欺诈，同时加大对母婴产品的科普宣传，引导理性消费，推动市场持续健康发展。