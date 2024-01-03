北京儿童医院立体停车项目新增500车位

本报讯（记者 蒋若静）聚焦解决群众急难愁盼，不断提升群众就医获得感，2024年1月2日，北京儿童医院自走式立体停车设施项目正式启用，项目一期新增停车位500个，将有效缓解医院停车难，也可帮助解决南礼士路、月坛南街、月坛南桥周边的交通拥堵问题。未来二期项目建成后，还将配备部分充电车位以及无障碍停车位。

医疗卫生是民生之需，也是民生之急。北京儿童医院地处本市中心城区，又远离轨道交通，且周边道路机动车道数量少，非机动车道、人行道狭窄，有限的车位又无法有效满足就诊人员的停车需求，高峰时段大量等待入院的车辆在医院门口道路上排队积压，是导致周边道路交通拥堵的重要原因，也影响着周边居民和就医人群的正常出行。为缓解地区拥堵和停车难题，相关部门多措并举、通力协作。2023年4月6日，北京儿童医院停车设施项目正式开工，历经258个日夜，于2023年12月20日进行项目一期试运行。试运行期间，停车楼使用平稳顺利，为本次正式启用打下了良好基础。

北京儿童医院停车设施入口位于北京儿童医院北门，即西城区月坛南街与南礼士路交叉路口向东160米处。整个停车设施项目建筑用地总面积5370平方米，地上建筑5层，局部6层，总高21.2米。该项目科学利用空间，采用自走式、错层式停车，提高停车效能。项目分为一期和二期，全部建成后共有停车位685个，其中项目一期正式启用停车位500个。为满足不同就医群众的停车需求，项目二期还将配备部分无障碍停车位，以及百余个充电车位。

现场，有不少就诊车辆有序从北门入口进入，就诊人员在停车设施内按提示停好车，可从东南角电梯或步行梯出停车楼，经医院东门安检后入院就诊。就诊结束后，从门诊楼外北侧（静脉采血处前）电动推拉门进入车库取车，沿出口指示驶出医院东门，进入西二环辅路。

北京儿童医院院长倪鑫表示，长期以来，北京儿童医院停车难问题凸显，给来院就医群众及员工通勤出行造成很大困扰，医院周边交通拥堵问题长期存在。为了啃下这块“硬骨头”，北京市、西城区两级政府部门积极统筹协调，市、区政府领导多次带队进行现场督察，形成市区联动机制，加快项目建设速度。通过全力以赴、积极推进，最终保质保量完成项目建设，崭新的停车楼在新年伊始正式投入使用。加上该院原有的300个车位，预计总车位数将达近千个，不仅可更好满足就诊人员停车需求，更将有效缓解周边路段的交通拥堵问题。