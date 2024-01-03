将通医专线打造成群众幸福“风景线”

1月2日起，北京公交集团试点开行6条通医专线，服务广安门、东直门、垂杨柳、海淀等7所医院，以方便大型居住社区集中就医出行需求为主，解决群众的就医出行难题；同时兼顾服务其他生活出行，加强社区接驳地铁的便捷性，为百姓提供更贴心的出行服务。

新年伊始，北京紧锣密鼓地开行6条通医专线，采取定点发车模式，执行常规公交票制票价，每条通医专线在多个社区设有上下车站点，可将沿途大型居住区居民快速送往线路上的医院，让居民就医更加方便，对老年人群体、残疾人群体尤其友好。新举措中有不少亮点值得点赞，包括但不限于以下几项：

一是“问需于民、问计于民”凸显民生底色。以“通医专线4”为例，该线路连通了周边6个社区，方便居民到垂杨柳医院就医。前期，相关部门、北京公交集团在深入群众上下功夫，向居民发放调查问卷，并召开居民议事会进行民意调研、组织居民代表实地踏勘等。通过不懈努力，使得通医专线线路及站点设置最大程度地反映民意、契合民愿，得到了居民群众的广泛认可。

二是优化细节体现服务温度。通医专线的公交车座椅上加装了棉坐垫，让老人乘坐时可以更暖和一些。通医专线正是从诸如此类的一个个细节入手，下足“绣花”功夫，串珠成链，创造更舒适的出行条件，给乘客带来了更多的温暖。

三是精准施策彰显担当作为。通医专线注重用好因地制宜的方法论，出实招、谋新招、亮硬招，使公交车开得更加顺畅，让群众“乘”心更如意。比如，为适应沿线道路较窄，又需要连通较多社区的实际情况，通医专线选用了6米的小型车型，机动性更强，公交人的用心用情可见一斑。

开行通医专线，是北京聚焦解决群众“急难愁盼”问题的生动缩影，也是不断提高公交服务能力和水平的有力见证。近年来，北京积极探索公交发展新路径，推动多样化发展满足群众需求，从加密与地铁网的接驳服务，到推出通学公交车服务，从依托公交站场开设“公交便民驿站”，到开行通医专线……北京公交不断创新、改善服务模式，千方百计满足市民群众的出行需求和民生需求，取得的进步有目共睹。

目前，北京刚刚开行通医专线，还在试行阶段，仍需从问题导向和需求导向出发，努力强化保障力度，提升服务温度。比如，深入调查研究，进一步摸清居民的所期所盼，并根据群众需求进行改善提升。又如，探索更多适老化服务举措，强化与相关医院的联动配合，共创更加包容、无障碍的环境。此外，还需建立完善应急方案，对通医专线驾驶员加强急救培训，在公交车上配置急救药箱和必要的急救器材，为乘客安全保驾护航。

开行通医专线是一项系统工程，也是一项实打实的民生工程。各相关部门和单位应坚持首善标准，突出群众需求导向，在查漏补缺和扬长避短中持续总结经验、健全管理制度、完善运营机制，不断拉长板、补短板，提升通医专线服务标准化、规范化、便利化水平，定能将通医专线打造成群众幸福“风景线”，将这项民生工程办成人民满意的“民心工程”。