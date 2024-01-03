学科交叉融合为免疫学带来创新活力

免疫学与其他学科交叉融合，正在成为免疫学领域的新趋势。这一趋势不仅拓展了免疫学的研究边界，还为该领域的快速发展带来了创新活力。记者从南开大学获悉，由中国免疫学会主办、天津市免疫协会协办、南开大学免疫学研究所承办的“免疫学前沿交叉论坛”近日在南开大学举行，该论坛展示了多学科交叉对免疫学创新的巨大促进作用。

作为当下生命科学领域备受关注的前沿学科，免疫学理论和方法的每一次突破，都会极大地促进医学和生命科学的发展。免疫学研究揭示了生命活动的基本规律，解析了多种疾病的发病机制，促进了相关医药产业发展，保障了人口和环境健康。随着研究的不断深入，免疫学领域正在面临越来越多的挑战，如疾病的复杂性、治疗的个性化需求、新型药物的开发等。

“面对这些挑战，多学科的融合能够激发免疫学新的研究思路和技术革新，为这些挑战提供全新的解决方案。通过将化学、药学、材料科学、临床医学、神经科学和生物信息学等多个学科的研究方法和思路引入免疫学，我们能更全面地理解免疫系统的工作原理，以及免疫应答在健康和疾病中所扮演的角色。”南开大学免疫学研究所副所长张松举例说，“比如生物信息学和人工智能的应用，不仅提高了我们对免疫研究数据的分析能力，还提供了独特的视角来解读复杂的免疫反应，进而推动免疫疗法的发展。”

国家卫生健康委员会副主任、南开大学免疫学研究所所长曹雪涛院士在演讲中强调了免疫学领域的核心问题，展示了其团队在免疫学与结构生物学、细胞生物学交叉领域的成果，并围绕免疫应答与免疫治疗的新进展这一热点问题进行了介绍。“团队近期取得了一系列新进展。其中包括异质核核糖核蛋白A2B1（hnRNPA2B1）可用于识别致病性DNA，进而在启动干扰素IFN-α/β产生以及增强依赖性抗病毒信号STING传导中起到重要作用。与hnRNPA2B1类似，铎样受体TLR3也是细胞内的模式识别受体，它能够通过内体生物进程依赖的方式识别细胞外RNA并调控固有免疫。”曹雪涛表示，该工作的顺利进行得益于免疫学与结构生物学、细胞生物学的深度交叉。

中国工程院院士、陆军军医大学全军免疫学研究所所长吴玉章强调了肿瘤治疗中免疫系统的重要性，以及肿瘤内免疫调控作用与新技术手段创新的前瞻性。“目前，免疫检查点靶向治疗、过继性转输T细胞治疗、癌症疫苗以及免疫联合立体定向放射治疗（ISABR）等当今世界最前沿的肿瘤免疫治疗方法，都凸显了免疫学与合成生物学、医学、诊断学等学科交叉的重要性。”吴玉章表示，肿瘤耐药性、基因编辑细胞的可控性、个体化肿瘤疫苗的制备和自身免疫，是目前免疫治疗领域亟待解决的难题。相信学科融合及新技术交叉运用，能够为攻克这些免疫学难题提供重要思路。