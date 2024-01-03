从基因入手解偏头痛之忧？

与高致死率的疾病相比，偏头痛似乎算不上什么大病。可它一旦发作起来，就如同《西游记》里孙悟空被施了紧箍咒一般疼痛难忍，频繁发作的偏头痛更是令人痛苦不堪。据世界卫生组织统计，全球每10人中，就有1人饱受偏头痛的折磨。

日前，发表于《自然·遗传学》的一项研究成果介绍，研究人员对130万人的基因组进行分析，发现了44种与偏头痛相关的基因变体。这可能会为偏头痛带来一种新的治疗方法，比如在此基础上研发抑制相关基因编码蛋白质的药物。

对此，科技日报记者采访了北京大学第一医院神经内科副主任、主任医师孙永安博士。他表示：“偏头痛可能与离子通道基因、五羟色胺代谢基因、多巴胺代谢基因、血管病相关基因、炎性因子基因和性激素受体基因等相关，但是只有部分患者的偏头痛是由基因突变导致的。因此，这种新疗法可能只对这一部分偏头痛患者有效。”

当偏头痛发作时，大脑处于怎样的状态？“偏头痛是一种常见的脑部疾病，通常局限于头颅上半部，包括眉弓、耳轮上缘和枕外隆突连线以上部位。其特征是中重度的单侧头痛发作，常伴有恶心、呕吐、畏声、畏光、流眼泪、打哈欠等症状。”孙永安介绍，有大约三分之一的患者在偏头痛发作前或发作早期伴有先兆。最常见的是视觉症状，但也可能出现感觉异常、言语障碍或是两者兼有。如果先兆是肢体无力，则可能为偏瘫性偏头痛。

偏头痛的发病率高、病程长，在神经系统疾病负担中位居第二位。其病理主要和神经血管变化有关。发作时，患者的颅脑血管会出现异常的收缩或扩张，这是引起偏头痛的重要原因。另外，偏头痛与三叉神经血管复合体的病变也有相关性。

孙永安介绍，引发偏头痛的原因有很多，主要包括遗传因素、内分泌与代谢因素、饮食与药物因素、精神因素、生活方式或环境因素等。有数据表明，约60%的偏头痛患者有家族史，其亲属出现偏头痛的风险是一般人群的3—6倍。“受遗传因素影响，如果父母中有偏头痛患者，子女患有偏头痛的概率可能较高。”孙永安说。

有研究发现，女性的偏头痛发病率明显高于男性，多在青春期和女性月经期反复发作，妊娠或绝经后将减少或停止。这也提示了该疾病与内分泌和代谢因素密切相关。在饮食与药物方面，咖啡、浓茶、酒精饮料、含苯乙胺的巧克力等容易刺激大脑神经，引起偏头痛；奶酪以及热狗、熏肉等含亚硝酸盐的肉类，在一定程度上也可能加重患者的症状。

目前，偏头痛发病的根本原因尚不清楚。近年来，血管神经压迫学说认为，偏头痛产生的原因是血管对神经造成压迫形成压迫点，进而产生粘连。当受到外界各种诱发因素影响时，压迫点可能释放出某种致痛递质，刺激神经，从而引发疼痛。

对于偏头痛的治疗，临床上还是以控制头痛症状为主要目的。孙永安介绍，在偏头痛发作期，轻中度患者单用非甾体类抗炎药（NSAIDs）可能就有效，如果无效可再用偏头痛特异性的药物。“预防偏头痛最有效的方法是保持良好的生活习惯。要保持规律作息、充足睡眠、良好心态，避免过度疲劳、精神紧张、压力过大、失眠和情绪波动，同时还要戒烟酒。”孙永安说，大多数的偏头痛患者预后良好，且偏头痛可能会随年龄的增长而逐渐缓解。部分患者在60—70岁时，偏头痛将不再发作。