直播预告：它是一种“不是癌症”的肿瘤？专家揭秘

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对于神经内分泌肿瘤，相信许多网友了解甚少。有人健康体检查肠镜发现了肠道息肉，却意外查出神经内分泌肿瘤。神经内分泌肿瘤已经占到消化道恶性肿瘤发病率第二位，仅次于结直肠肿瘤。

什么是神经内分泌肿瘤？神经内分泌肿瘤到底有何特别之处？此类疾病是否有遗传性？该如何预防和筛查？1月3日14:00，浙江省肿瘤医院院长助理、肿瘤内科主任医师朱利明将做客人民好医生客户端直播间，向广大网友分享神经内分泌肿瘤的相关科普知识。

专家简介

朱利明，中华预防医学会叙事医学分会副主委，中国抗癌协会肿瘤心理学专委会常委、神经内分泌肿瘤专委会委员、肿瘤支持治疗专委会委员、安宁疗护专委会委员，浙江省抗癌协会神经内分泌肿瘤专委会（筹）负责人，肿瘤内科专委会常委，肿瘤心理专委会、安宁疗护和人文医学专委会副主委，浙江省医学会肿瘤分会常委，浙江省医师协会肿瘤精准治疗专委会委员，人文医学专委会副主委，为国家卫健委住培规划教材、全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮规划教材编委，浙江省政协应用型智库专家。

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