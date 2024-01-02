推进中医药创新 播撒传承种子

为深入推进中医药文化进校园，日前，河北省衡水市中医医院与衡水市北门口小学携手组织开展了中医药文化实践活动。北门口小学中医药文化社团38名学生在老师的带领下，到衡水市中医医院“零距离”体验中医药文化，学习中医药知识。

活动中，小学生们在医院药学部主任王永伏的带领下，先后参观了康乐堂、中药房及煎药室，为学生们仔细讲产品、认中药。“这个香囊里放的是什么中药啊？”“这个藏红花是泡茶喝的吗？”王主任与中药师为孩子们一一进行了讲解。

之后，大家走进中药房，在中药房主任张彦波的指导下，遨游在中药饮片的知识海洋。“恐龙化石是中药吗？”“孩子们，这个叫龙骨，是一种中药材，为古代大型哺乳类动物象类、三趾马类、犀类、鹿类、牛类等骨骼的化石，具有镇惊安神，平肝潜阳，收敛固涩的功效。”张彦波为孩子们耐心解答。

来到煎药室，学生们一进来便沉浸在浓浓的煎药香气中。一排半人来高、锃亮的不锈钢煎药罐正在工作。每个煎药罐上都有一个天线。据介绍，煎药是智能管理，每位患者都可以通过手机，监控煎药的全过程。

“煎药室设有储藏、准备、煎煮、清洗等功能区域，采用全新的智能化煎药系统，高压灭菌的工序极大保证了中药汤剂的安全性。同时，全程密闭的科学煎煮也有效解决了传统煎药锅的许多弊端。”煎药室主任李强一边讲解中药煎煮知识，一边现场演示中药饮片的浸泡、煎煮、包装等流程，学生们看得兴趣盎然。

“中医擅长的针灸治疗，过去叫针砭，砭就是砭石。后来有了铜针就不用石头了，再后来又有了银针，现在是不锈钢针。这说明中医也是在不断发展的，而且在发展的过程中并不排斥新的东西。为了更精确地确定病变情况，为什么不可以使用仪器检查和中医的治疗相辅相成呢？”院长田建军说，“历史上所有杰出的中医先贤都是靠不断创新取胜的。中医是我们民族的瑰宝，是我们优秀的传统文化，要想在我们手里传承下去，发扬光大，必须不断创新。”

为此，衡水市中医医院规定，医生外出进修，到中医医院进修一年，还要到综合医院进修半年。如此一来，中西医结合在衡水中医院取得良好效果。“在推进中西医结合的同时，我们始终不忘自己是中医医院，肩负着传承中医文化的使命。”田建军说，“所以，我们要求所有医护人员必须刻苦研习中医理论，重视中医临床实践。对于中医有明显治疗优势的病症，积极采用中医中药。”