推动政务服务“适老助残”

“不出村就能办成事，真方便！”在广东省肇庆市高要区大湾镇高第村党群服务中心，腿脚不便的冼劲强顺利在“粤智助”政务服务自助机上完成了领取养老保险待遇资格认证。

聚焦老年人、残疾人等特殊群体需求，肇庆市线上线下同步推进适老化改造和信息无障碍建设。

在肇庆高新区政务服务中心，无障碍坡道、无障碍电梯等设施一应俱全，办事窗口的双屏无障碍交流终端机还具备在线手语翻译等功能。“除了硬件设施，我们还在市政府门户网站设置了长者易用专区，设立领取待遇资格认证、投靠子女户籍迁入等高频事项办理入口。”肇庆市政务服务中心相关负责人表示。

面向老年人日常生活涉及的高频事项，肇庆市整合服务事项，优化政务服务流程，推出“集成联办”“专线专办”“帮办代办”等措施。此外，肇庆市还搭建智慧社区管理服务平台，打通社区常住人口和残疾人等特殊群体的数据，实现从“人找政策”到“政策找人”的转变。

通过自动比对核验相关数据，高龄老人补（津）贴申请和资格认证实现“免申即享”，惠及肇庆市13万多名高龄老人；通过数据比对分析符合条件但未申请残疾人补贴的人员信息，精准推送至所在社区，实现上门帮办。

目前，肇庆市与老年人、残疾人相关的政务服务事项网办率达100%。

《 人民日报 》（ 2024年01月02日 07 版）