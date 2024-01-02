直播预告：远离咳咳咳 专家教你护好孩子呼吸健康

健康，连着千家万户的幸福，关系国家民族的未来。为了进一步增强全民健康意识，让权威实用的健康科普知识深入人心，人民好医生客户端特别推出“医路陪伴 健康跨年”人民好医生名医科普系列直播（元旦专场）。

秋冬季是呼吸道感染的高发季节，特别是儿童尤其要注意。众所周知，咳嗽是呼吸系统疾病中最常见的症状之一。有的家长主张一咳就“压”的，有的则认为应该“扛一扛”。那么，为什么感冒好了，咳嗽总不好？孩子咳咳咳，到底是“压”还是“扛”？1月2日14:00，武汉儿童医院副院长、中华医学会儿科学分会呼吸学组呼吸免疫协作组副组长陆小霞郭蓉娟将做客人民好医生客户端直播间，向广大网友分享“如何护好孩子呼吸道健康”的相关科普知识，欢迎届时收看。

专家简介

陆小霞，主任医师，武汉儿童医院副院长、呼吸科学科带头人，全国优秀共产党员，中华医学会儿科学分会呼吸学组委员，中华医学会儿科学分会呼吸学组呼吸免疫协作组副组长，中国人体健康科技促进会儿童变态反应专业委员会副主任委员，中华医学会儿科学分会疫苗接种委员会委员，湖北省医学会儿科分会呼吸学组副组长，湖北省医师协会变态反应医师分会副主任委员，武汉医学会儿童保健分会主任委员，武汉市儿科学会常务委员等。

如何收看直播：

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