延续消费热度须强化内功

我们乐见“博物馆热”，但不能“只识冷热”。须知传播范围不能与传播效果画等号，从长远发展角度看，要想让热度转化为实实在在的影响力，博物馆应充分发挥文化教育功能，以足量且优质的内容和灵活生动的呈现方式感染、影响更多人。

博物馆能有今天的热度，离不开多方努力。从不辞劳苦的考古工作者、埋首文献典籍的文物研究者到匠心独运的策展人、输出创意和审美的文创开发商，这些守护者与传承人用汗水和心血为文物注入活力。可以说，人们对博物馆的热衷、对文物价值的关注，也是对文物背后奉献者的褒奖与回馈。

不过，要想将博物馆的热度延续下去，使其发挥更大作用，强化内功必不可少。记者在调查过程中发现很多现象，都指向博物馆内功下降这个问题。比如部分博物馆在发展过程中，削减了核心业务研究部门和研究人员数量，其研究职能被弱化；还有博物馆出版的图录出现多处错误等。

博物馆不仅是供人休闲消遣的公共场所、旅行目的地，还是重要的历史文化展示窗口，承担着重要的文物保护研究、文化宣传教育功能。在如今的移动互联网时代，碎片化信息泛滥与民众注意力稀缺的矛盾正重塑着人们的信息接受习惯。如何挖掘、展示优质内容并使其有效触达观众，值得博物馆深入思考作出解答。

解决这些问题，一方面需要博物馆全面深刻认识自身的价值，聚焦根本，苦修内功。做好文物保护研究工作，深挖文物所蕴含的历史文化价值，在透彻了解文物基础上，选择合适的展陈方式和传播手段，让有价值的内容真正为广大群众看见并乐见，让人们对知识的掌握更上一层楼，对文明的思考更进一步。另一方面需要观众保持理性思考，不盲目追逐“网红馆”，不一味跟风打卡。博物馆是汲取历史文化知识、涵养精神修养的文化场所，相信每一个对民族文化怀揣崇敬、渴求之心的人，都能在与珍贵文物、多元展品的近距离接触中，领略中华文明的博大精深。

参观热潮对博物馆来说是宝贵的发展机遇。博物馆应筑牢根本、把握机会，让那些“周咨博访，计策万全”的努力，“缺者使完、危者使安”的保护成果，被更多人理解和欣赏。