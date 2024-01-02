北京普惠健康保参保延至1月31日

昨日，“北京普惠健康保”项目组发布致全体参保人的一封信，明确已投保的北京普惠健康保即日生效。同时为践行惠民利民的承诺，宣布将2024年度“北京普惠健康保”参保时间延长至1月31日，延长期内参保，保障依然会在2024年1月1日生效，请广大市民抓住最后的参保机会。据悉，截至2023年12月31日，参保人数突破350万人。

单次最大赔付金额超63万元

据“北京普惠健康保”项目组介绍，截至目前，北京普惠健康保单次赔案最大赔付金额超63万，最大赔付年龄是一位103岁的骨折患者，最小赔付年龄是一名不满1岁的婴儿。

就在2023年，一位9岁的参保人W小朋友因确诊“软骨发育不全”，需要使用到全球唯一一款特效药Voxzogo，且每日使用1支，年费用高达152万余元。而根据北京普惠健康保赔付规则，在65种“北京普惠健康保”海外特药清单内正好包括上述特效药。2023年8月，W小朋友的父母申请特药理赔，不出国门就用上了全球创新药，全年共计申请了3次特药理赔，总药品费用76万余元，W小朋友投保时属于非特定既往症人群，0免赔额，赔付比例为60%，且可以申请由“北京普惠健康保”先行垫付，享受特药直付服务，参保人仅需支付40%药品费用，大大减轻了他们一家的经济压力。

“普惠保及时为参保家庭分担了医疗费用支出压力，帮助更多需要帮助的人，让更多家庭无畏风险，相伴同行。”“北京普惠健康保”项目组相关负责人表示。

2024年度参保时间延长至1月31日

据了解，北京普惠健康保作为本市补充医疗保险，保障紧密衔接基本医保，还可以使用医保个账缴费，一年保费195元/人，最高300万保障额度。自上线以来不仅为参保人提供大病保障，同时为让更多健康人群享受到服务，产品还提供就医陪护、上门护理等多项健康服务。2024年度的保险，还新增了机构服务和生活照料两大类服务项目，服务从42项扩增至49项，如看门诊可有专人陪同、在家就能享受上门护理服务等，参保人在保障生效后即可享受，通过促进健康管理增强老百姓获得感。

本来2024年度的参保期应该截止到2023年12月31日，就在昨日，该项目组宣布，为了积极回应广大市民和用人单位的参保要求，将2024年度“北京普惠健康保”参保时间延长至1月31日，延长期内参保，保障依然会在2024年1月1日生效，请广大市民抓住最后的参保机会，及时为自己和家人购买。

市民可以关注官方指定投保平台“北京普惠健康保”微信公众号，或通过北京市政务服务平台“京通”小程序，或通过支付宝搜索“北京普惠健康保”三种途径线上投保，亦可通过中国人民保险、中国人寿、泰康、太平洋保险、中国平安、北京人寿6家保险公司的专业工作人员咨询投保。在支付时，职工医保参保人可使用医保个账余额缴费，在完成共济办理后，还可以为家人参保缴费。参保2024年1月31日截止，保障期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

健康人群尽早参保 连续参保有优势

北京青年报记者在“北京普惠健康保”公众号看到了一位用户的留言，“我连续投保2年了，一直没用上，还要投保吗”，对此，项目组表示，对于大多连续参保的用户来说，2年都没用上可能就不想买了，但其实，买一份保障，主要是为了防范未知风险，有份保障兜底也安心，没用上是好事，但风险具有不确定性，万一大病来临，有可能就能报销几万、几十万、甚至上百万，花小钱防范大风险，低保费撬动高保障。

“实际上，数据显示，非既往症人群的报销比例是既往症人群的2倍，住院自费保障免赔额也低于既往症人群。因此，呼吁广大市民未雨绸缪，趁着健康尽早投保，享受高保障待遇。”

据悉，如果首次投保时以健康人群身份投保并且一直持续投保未中断，即使在保险期间内罹患特定既往症，2024年续保后仍可按健康人群待遇标准获得赔付。 文/本报记者 解丽