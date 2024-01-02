今起北京试点开行6条通医公交专线

本报讯（记者 刘洋）北京公交集团1月2日起试点开行6条通医专线，服务广安门、东直门、垂杨柳、海淀等7所医院，以方便大型居住社区集中就医出行需求为主，解决群众的就医出行难题；同时兼顾服务其他生活出行，加强社区接驳地铁的便捷性，为百姓提供更贴心的出行服务。

通医专线采取定点发车模式，执行常规公交票制票价，停靠既有公交车站，设置线路站牌。乘客可根据线路运营时间和停靠站位，提前做好乘车安排。据悉，目前北京公交集团已有80%的常规公交线路途经医院，下一步，将进一步优化常规公交线路，提升线路接驳医院、商超、博物馆、景区等地的覆盖比例，加强与社区、医院的对接，不断提升出行精细化服务能力。据介绍，通医专线开行初期，为方便乘客辨识线路，在车前放置“通医专线”字样标识牌。

通医专线具体线路

通医专线1

方便红莲南路、广外地区等社区居民前往广安门医院、宣武医院就医出行。乘客可选择在“红莲南路”、“红莲南里”、“京铁和园”等公交车站乘车，前往广安门医院、宣武医院。

首末站：红莲南里-宣武医院

沿途设站：红莲南路、红莲南里、莲花晴园、京铁和园、广安门车站西街、手帕口南街、广安门、宣武医院。

运营时间：红莲南里平日7:30、9:05、10:20，节假日停驶；宣武医院平日8:20、9:45、11:00，节假日停驶。

通医专线2

方便积水潭地区乘客前往积水潭医院就医出行。结合专31路功能定位，线路变更为通医专线。乘客可选择在“积水潭桥东”、“德胜门”等公交车站乘车，前往积水潭医院。

首末站：积水潭桥东-积水潭桥东

沿途设站：积水潭桥东、德胜门、德胜门内、积水潭医院、新街口北、积水潭桥南、积水潭桥东。

运营时间：6:00-21:00。

通医专线3

方便朝阳门外、东四十条地区居民前往东直门医院就医出行。乘客可选择在“朝阳门外”、“东四十条桥西”等公交车站乘车，前往东直门医院。

首末站：朝阳门外-朝阳门

沿途设站：朝阳门外、东四十条桥西、海运仓、东直门内、朝阳门。

运营时间：朝阳门外平日8:30、9:30、10:30、11:30，节假日停驶。

通医专线4

方便华侨城、楼梓庄社区居民前往垂杨柳医院就医出行。乘客可选择在“金蝉西路南口”、“紫南家园”等公交车站乘车，前往垂杨柳医院。

首末站：金蝉西路南口-劲松桥北

沿途设站：金蝉西路南口、金蝉南路西口、厚金路、金蝉北路西口、紫南家园、紫南家园北站、平乐园小区、九龙山路口西、双井桥东、劲松桥北。

运营时间：金蝉西路南口平日7:30、10:00，节假日停驶；劲松桥北平日11:00，节假日停驶。

通医专线5

方便康营家园居民前往孙河卫生院就医出行。乘客可选择在“孙河公交场站”、“兴苇北街西口”等公交车站乘车，前往孙河卫生院。

首末站：孙河公交场站-孙河卫生院

沿途设站：孙河公交场站、兴苇北街西口、康瑞路北站、香苇路、康清路北站、康清路北口、地铁孙河站北、孙河卫生院。

运营时间：孙河公交场站平日9:00，节假日停驶；

孙河卫生院平日11:00，节假日停驶。

通医专线6

方便万柳地区居民前往海淀医院就医出行。乘客可选择在“万柳中路南口”、“汇新家园”等公交车站乘车，前往海淀医院。

首末站：万柳中路南口-海淀黄庄北

沿途设站：万柳中路南口、汇新家园、万柳中路、万柳中路北口、海淀黄庄北。

运营时间：万柳中路南口平日7:00，节假日停驶；海淀黄庄北平日11:30，节假日停驶。