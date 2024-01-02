为七位老人撑起一片天

她以瘦弱的身躯照顾全家七位老人、孝老爱亲的举动赢得邻里称赞。孙继伟是顺义区李遂镇东营村的一名普通村民，初中毕业后，她早早扛起家庭重担，和父母一起供妹妹读书。婚后，她和丈夫一起赡养百岁高龄的奶奶，照顾姥姥、残疾的舅舅和双方父母共七位老人。她以孝道为先，以爱亲为责，用自己的实际行动践行着中华民族的传统美德。

为了和父亲一起分担家庭的重担，孙继伟初中毕业后就参加工作，用辛苦挣来的工资改善家庭的生活，和父母一起供妹妹读书直到首都医科大学毕业成为一名出色的医生。而孙继伟考虑到家里有三位老人需要照顾，最终选择留在家中，和爱人一起分担家庭的重担。

说到责任和尽孝，家中的七位老人和一双儿女，都需要孙继伟时时刻刻地挂念和照顾。百岁奶奶有一次患严重肺炎，医生建议放弃治疗，奶奶自己也绝食甚至吞硬币自杀，不想再拖累她，她把奶奶从医院接回家，精心照顾。老人的状态奇迹般地渐渐好转，如今105岁高龄仍然能够自己出去遛弯儿。

除了年迈的父母和百岁的奶奶，还有远在门头沟的高龄姥姥和一个视力残疾的单身舅舅需要孙继伟照顾。每年她往返盘山路多次接送母亲，练就了修马桶、修电灯的本领，岁月让一个弱女子变成了女汉子。她还瞒着丈夫，为远在三千里外的公公婆婆，贷款买下了一套住房，让公婆可以安享晚年。

2013年，她的爱人患上了糖尿病、高血压、高血脂，糖尿病严重影响了视力，造成双眼视神经萎缩，爱人其中一只眼睛已经失明；2022年初她的父亲被确诊为恶性膀胱癌，她每周带着父亲往返医院两天，配合医生进行膀胱灌注治疗。家庭的重担一件接一件地落在了孙继伟瘦弱的肩膀上，她毅然用双肩撑起了三个家。孙继伟以孝道为先，以爱亲为责，用自己的实际行动践行着中华民族的传统美德，不断传承和接力孝道正能量，在家扛起责任成为孩子的榜样，在外勇往直前尽自己最大的力量守护家园。文/本报记者 王薇