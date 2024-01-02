极寒天气点外卖 九成受访者支持平台延长配送时间

2023年12月，全国各地气温骤降，普降大雪。路面能见度低、结冰湿滑等让人们的交通出行面临着很大风险。

在此背景下，“极寒天气该不该点外卖”再度引起热议，有网友认为应尽量不点外卖，大风、暴雪、低温等恶劣天气不仅为骑手带来不少安全隐患，还很容易配送超时“被差评”，风里来雨里去还“有苦说不出”；也有骑手通过网络发布视频称“你们不点外卖，我上哪赚钱去”，发出了另外一种声音。

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日前，中国青年报社中国青年网开展的“极寒天气下该不该点外卖”网络问卷调查显示（14963名受访者参与），51.27％的受访者认为极端天气行驶不安全，危险系数高，不应该点；48.73％的受访者认为应该点，不点会让骑手失去收入。

在接受中青报·中青网记者采访时，外卖骑手们也表达了各自不同的看法。

送与不送？骑手各有所盼

“没有办法，我们要工作的。”饿了么专送北京雍和宫站点骑手李健表示，在这么大的城市生活，每天都有成本，因此不管什么天气，他都会尽自己的能力去完成工作。他认为，极寒天气下顾客若担心骑手安全，只需在点餐时留意店铺与自己的距离，尽量不要点距离超过5公里的外卖，路程太远确实会为骑手带来很大困扰。李健说，雪天路不好走，堵车情况时有发生，距离过远极易导致超时、餐品也会冷，一不留神连人带车“摔个大跟头”、餐品洒了，对双方都不好。

美团专送吉林天成站点骑手王硕新则说，在极寒天气下，希望消费者尽量不点，吉林天气较冷，下大雪时实在是不好送。“这两天吉林白天最高温度是零下13℃，前两天低于零下20℃，我在这个环境下一天跑了72单。”降温以来，王硕新最多一天连续跑了10个小时，获得了近130元补贴，虽然多了额外收入但他还是倾向于少出去跑。“只是建议大伙儿非必要不点单，接单后无论多冷我也会尽力服务好顾客，站点给我们分发了护膝、手套、车把套用来御寒，但我最希望的还是顾客能多理解骑手。”他说。

“当然要点！我就是干这个工作的，还要养家糊口，大伙儿都不点我们就下岗了。”饿了么（众包）优选北京东直门商圈骑手张冬表示，极端恶劣时段或者晚上没人跑单时，会上线一些奖励活动。平台会有“冲单”活动及天气补贴，团队还分发了手把套、护膝等御寒物品。他说：“我一天跑10-12小时，根据天气情况每单补贴1元或2元，2023年12月18-24日那几天，天气补贴加冲单奖励，我拿到了差不多1000元。”

“我个人是不希望大家在极端恶劣天气时点单的。”同样在北京东直门站点的美团专送骑手周生表示。“我们是系统派单，系统派多少我就送多少。”周生回忆，北京暴雪那天，仅午高峰（11:00-13:30）他就送了20多单，确实很难。他说，极寒天气下如果必须点外卖，希望大家能更多地体谅、包容。

对于平台延长配送时间的举措，90.3％受访者表示支持

比起冬日的寒风暴雪，外卖小哥们更关心顾客的评价，以及“超时差评”等平台管理机制。如今，各外卖平台也在作出应对调整措施。

“我们已成立‘安全生产’专项小组，做好骑手配送安全和防寒保障工作。”饿了么相关负责人表示，平台现在已形成了特殊天气下的应急机制，进行线路优化和派单保护，为骑手匹配更灵活的配送时间、缩短配送距离，开启相关情况下的免罚措施和异常申报、剔除等，在部分站点和骑士驿站还准备了姜汤、热茶、医药箱等，做好后勤保障。

“2023年冬季美团外卖投入了17亿元专项配送补贴，并向骑手送上手套、车把套、挡风被、暖宝宝等防寒物资。”美团相关负责人介绍，极端天气时平台会通过增加订单补贴、延长配送时间、缩短配送距离、剔除超时和差评等措施，帮助骑手降低配送压力，还联合社会各界在全国建设超过3.8万个暖心驿站，让骑手们安心、安全地为市民送餐。

极端天气时，平台采取延长配送时间、剔除超时和差评等措施，消费者是否支持？调查显示，有68.34％的受访者对剔除超时差评措施表示支持，认为极端天气可以理解；26.76％的受访者持中立态度，认为可以有选择权；仅4.9％的受访者选择不支持，认为此举会影响就餐安排。而对于平台延长配送时间的举措，有90.3％的受访者表示支持，认为慢点快点不必计较，9.7％的受访者不支持，认为配送成本不该由消费者买单。

参与这次问卷调查的青年陈怡表示，冬季已至，极寒天气可能长时间持续，如果大家都不点了，骑手当月收入微薄，很难维持生计。她十分理解极寒天气下外卖员送餐不容易，会在备注中提醒他们送餐不急，注意安全，并在取餐时表达感谢。“若超时过久，我认为平台可以给我们这些消费者一定的优惠券补偿。”她说。

前段时间，天津最低温度达到零下21℃，90后闫晨宸选择了不点外卖，他考虑的是骑手出行安全，还有送达时间长的话，食物口感也会变。他表示，如果有特殊情况必须点外卖，会选择打赏，并留言提醒骑手以自身安全为先。

“点与不点”，劳动者权益保障是重点

“极寒天气该不该点外卖”的议题，本身并没有对错之分，“点与不点”都是消费者的选择，网友热议的本质是对外卖小哥等新职业从业者的关注和关怀。

共青团北京市委与中国社会科学院社会学研究所联合组织开展的“北京市新兴青年群体状况调查”显示，新兴青年群体对当前这份工作表示满意的比例为71.8%。但以网约车司机、快递员、外卖骑手、闪送小哥为典型群体的平台经济从业青年的满意比例为59.7%，明显低于整体，更需要在劳动条件改善及职业权益保障等方面得到特别关注。

在保障外卖小哥合法权益方面，此前国家市场监督管理总局、国家网信办、国家发展改革委等七部门曾联合印发《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》，在保障劳动收入、安全等方面，提出了全方位要求。

近年来，各地在加强外卖骑手、快递骑手的权益保障方面，也出台了不少相应政策。安徽省市场监管局等七部门曾联合印发《关于保障外卖送餐员权益和强化外卖配送行为监管的实施意见》。2023年4月，厦门市快递员和外卖骑手权益保障工作专班出台《快递员和外卖骑手权益保障专项工作方案》，从权益保障、规范管理、劳动关系认定及责任界定等方面部署15项重点任务。2023年5月1日，《杭州市网络餐饮外卖配送监督管理办法》开始施行，规定了网约配送员在签约、培训、保险、报酬等方面的各项权益。

不少基层单位也在开展各种“关爱工程”。

入冬以来，坐落于北京市西城区什刹海街道不同方位的7个“小哥加油站”暖意洋洋。不少在寒风中疾驰的外卖小哥路过此处，会停下车进来暂时歇脚，喝上一杯驱寒姜茶。

“小哥加油站”是什刹海街道团工委、党群服务中心联合开展的新业态新就业青年志愿服务项目。空间虽小，但暖意融融、功能齐全，提供各种服务和便利，比如开水、Wi-Fi、休息空间、餐食加热、手机充电、报刊阅读、应急药箱、爱心雨伞等，还根据季节不同免费提供特色茶饮。解决小哥和户外工作者饮水、吃饭、休息等实际问题。

什刹海街道党群服务中心主任陈国珍介绍，街道将每月5日定为“小哥志愿服务日”，一方面提供各项服务，另一方面也邀请他们开展力所能及的志愿服务，引导双向辐射。“希望让他们在关怀关爱中感受到职业认同和职业价值。也期待他们当好社区的‘眼睛’和‘耳朵’，积极参与社区共建、共治、共享。”陈国珍说。

近日，国家市场监督管理总局公布了答复全国人大代表管旭所提《关于加强外卖骑手权益保护的建议》的相关内容。答复指出，将完善新就业形态劳动者权益保障法律制度。配合相关部门加快出台适用于新就业形态劳动者的劳动保障法律法规，加快实施专门适用于外卖骑手的劳动合同示范文本，加强灵活就业群体和现行社会保障制度的有效衔接。

北京大学法学院教授薛军在接受中青报·中青网记者采访时表示，当前，外卖骑手已成为公众日常生活不可或缺的存在，保障好他们的合法权益，成为社会的普遍共识。然而，要使外卖骑手的合法权益始终得到保障，离不开平台的依法行事。各大平台应该积极响应。短期看，可能会带来平台成本的增加，但长期来看，反而会让整个外卖业务架构发生变化，既有利于骑手的劳动保障，也有利于完善行业的人员使用效率。

（应受访者要求，文中李健、王硕新、张冬、周生、陈怡、闫晨宸均为化名）

中青报·中青网见习记者 潘晓文 记者 赵琳琳 刘尚君 刘洪侠 王龙龙 来源：中国青年报