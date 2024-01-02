大学生“卧底”诈骗群 “沉浸式”反诈

“这个软件内部类似于赌博页面，但是诈骗分子把它伪装成一个慈善软件，子菜单页面都改成公益、捐献等内容，这样就给大家一种自己是在做公益项目的错觉，放松了警惕。”2023年12月22日，在2023“青春无诈”校园反诈防骗短视频征集活动揭晓及交流会上，东北大学冶金学院研究生郝云龙和现场的大学生分享了自己与骗子斗智斗勇的故事。

2022年8月，中国青年报社针对1507名青年进行的一项调查显示，71.7%的受访青年表示自己曾遇到过网络诈骗。天津市公安局刑侦总队四支队三大队副大队长李嘉璐认为，大学生由于社会经验少、触网时间长，对日益翻新的诈骗手段辨识能力不足，很容易成为网络电诈分子的目标。

如何提高防范意识，有效预防电信诈骗，成为平安校园建设的重要课题。由中国青年报社、哈尔滨银行联合主办的“青春无诈”校园反诈防骗短视频征集活动自2023年9月启动以来，近两个月里，全国98座城市199所高校大学生提交了近1500部短视频作品。

与诈骗分子斗智斗勇

作为反诈防骗科普博主，郝云龙在多个平台为网友普及反诈知识已有一年半。他“刷单”险些被诈骗的经历尤为惊心动魄，他“卧底”诈骗群，与诈骗分子斗智斗勇，进行了“沉浸式”反诈。

2023年3月，他被一位自称某平台驿站快递员的人拉进一个QQ群，“他说我的快递出现了一些问题，需要跟他进一步沟通”。进群之后，“快递员”并没有跟郝云龙沟通所谓的快递问题，反而是引导他下载某“专业”软件进行刷单。

打开该软件，郝云龙发现开屏界面写有“慈善无涯，大爱无疆”八个字，“我以为是做公益，就放松了警惕”。完成了5笔订单后，他赚到了约200元佣金。随后群主开始让他进行垫付刷单，不断刷屏的消息显示，垫付的金额从最初的800元到最后的8万元不等，佣金高达50%。“肯定会有人心动，垫付8万就会有4万佣金。”但如此“垫付”模式，让郝云龙起了疑心。

这时，群里的“托儿”们不断烘托氛围，“我报名，我垫1万2”“这把垫笔大的”……几千人的群里不可能都是“托儿”吧？郝云龙一度有些疑惑，后来他通过调查发现，诈骗分子内部分工非常明确，群里的导师、大部分发言者都由骗子饰演，再通过编写脚本，利用人工智能在群里发消息。“群里2000多个人，真人可能不超过10个。”

接着，郝云龙查询到该“专业”软件中提示的公司名称，发现该公司确实存在，并且有2000多万元的注册资本，但实缴资本为0。“也就是说，这是一家彻头彻尾的空壳公司。”他立刻添加群中其他正在刷单的人进行提醒和劝阻。

李嘉璐提示说，刷单诈骗是以刷信誉、刷销量以及足不出户就可日赚佣金千元等为借口，诱骗人们到网络平台上购买特定商品，并承诺将本金和佣金一并返还。受害人一旦进行刷单，随后会让其加大投入，然后以各种理由拒不返还本金。

“你一定会遇到电信网络诈骗，这句话已经不是危言耸听。”李嘉璐在反诈工作中发现，上到八十几岁的老人，下到二三年级的小学生，都有被诈骗的经历。她梳理了校园频发的3种诈骗方式：一是刷单诈骗，二是虚假游戏交易、购物和服务类诈骗，三是虚假征信类诈骗，也就是冒充京东白条、金条的客服，以影响个人征信需要注销贷款或者是以消除贷款记录为由，诱骗受害人贷款并将钱款转到骗子指定的账户实施诈骗。

大学生运用新媒体花式反诈进行防骗宣传

近年来，随着网络技术飞速发展，电信诈骗等非接触型网络犯罪多发频发，犯罪手段多、变化快，给人民群众造成经济损失。李嘉璐表示，“青春无诈”校园反诈防骗短视频征集活动的开展在全国大学校园里掀起一股反诈热潮，学生在参与过程中，通过对自身及身边同学经历的再现，会对反诈防骗有更深刻的理解，增强反诈防骗意识。

2023“青春无诈”校园反诈防骗短视频征集活动中，天津大学、中南大学和东北大学等9个高校获评优秀组织单位；哈尔滨工程大学报送的《百发百中“诈骗公司”》，中央财经大学、北京市昌平区反电信网络诈骗犯罪中心报送的《96110》等作品获评优秀作品；中国海洋大学报送的《反诈RingRingRing》、四川农业大学报送的《我是“甄郝片”之网恋篇》、长春科技学院报送的《贷》等作品获评精品作品。其中“校园反诈防骗小剧场”占比最高。

大学生们运用喜闻乐见的新媒体形式创作拍摄短视频作品，进行反诈防骗的“花式”宣传，揭露诈骗危害、科普防范方法，警示大学生切勿贪图小利，绷紧防范之弦。近1500部短视频作品针对校园贷、网恋、刷单等多种诈骗手段加以展现、提示，运用歌舞、默剧、快板、漫画、角色扮演等多种形式，覆盖面广，趣味性强，创新点多。

《百发百中“诈骗公司”》视频，由学生自编自演，讲述诈骗分子利用奖学金发放、资料赠送、快递赔付等手段骗取学生个人信息，真实演绎诈骗分子围绕校园场景常用的诈骗手段和话术，提醒同学们在日常生活中不断增强反诈骗能力。

反诈防骗六大“宝典”

事实上，大学生一直以来都是警方反诈宣传工作的重点对象，在反诈民警线上+线下全方位、多层次、多形式的宣传推广下，“国家反诈中心”App下载率很快提升。在用户收到涉诈短信、点击涉诈链接时会收到相应的提醒和拦截。

“可怕的是，诈骗分子会预判我们的预判。”郝云龙说，为应对“国家反诈中心”App，诈骗分子设计了专门的术语。“我们已经跟国家反诈中心签订了协议，凡是下载App都会收到这个短信，但是你把它删了就可以了。”此外，诈骗分子还会对受害者作进一步提醒，比如非官方链接不点，个人信息不要透露，借此放松人们警惕，打消人们顾虑，以便进行诱骗。

提及根据电信诈骗真实事件改编的电影《孤注一掷》，李嘉璐印象最深刻的一句话是：人有两颗心，一颗是贪心，一颗是不甘心。她说，诈骗团伙洞悉人性弱点、利用各种心理效应布下陷阱，抓住人的贪心和不甘心，是诈骗的底层逻辑。

郝云龙在反诈科普中发现，很多人总觉得诈骗离自己很遥远，觉得自己足够聪明不会落入骗局。但并非高学历和高智商的人就不会被诈骗，事实上有些人之所以被骗恰恰是因为过于自信和自以为聪明。“哪怕知道可能是个骗局，有的人也会抱着跟骗子过招的心态试一试，最后就真的被骗了。”

诈骗手法千变万化，但万变不离其宗。结合自身科普经历，郝云龙送出大学生反诈防骗六大“宝典”：陌生链接不点、陌生好友不加、刷单返利不做、赌球博彩不碰、网店借钱不转、“国家反诈中心”App一定下载。

中青报·中青网见习记者 陈晓 记者 胡春艳 来源：中国青年报