新研究：“互动”屏幕时间影响青少年睡眠

众所周知，过多的屏幕时间会影响睡眠。美国一项最新研究发现，与看电视这类被动屏幕时间相比，在线聊天和玩电子游戏等互动屏幕时间对青少年睡眠延迟和睡眠时长的影响尤其大。

美国宾夕法尼亚州立大学研究人员日前在国际期刊《青少年健康杂志》上发表论文说，对于15岁的青少年来说，睡前一小时使用屏幕与好友互动或者玩电子游戏，会导致他们比没有睡前互动屏幕时间的情况要多花约30分钟才能入睡。

此外，研究人员还发现，不仅睡前的互动屏幕时间会对青少年睡眠产生影响，他们在白天的互动屏幕时间长度也会影响到夜晚的睡眠。

研究团队通过问卷调查追踪了475名青少年白天的屏幕使用活动，包括收发电子邮件、发短信、使用社交媒体、玩电子游戏以及看电视、在线看视频等。研究人员通过让这些青少年佩戴手腕测量仪器，来监测他们的活动或睡眠情况。

相关活动数据显示，在睡前一小时，77%青少年的屏幕活动包括使用互动媒体(短信、游戏等)，69%青少年的活动包括看电视或电影。他们每晚的睡眠时间平均为7.8小时。

研究发现，互动屏幕时间比被动观看屏幕更不利于睡眠。在白天，青少年用于发信息或玩游戏的时间每超出其通常使用时长一个小时，就对应约10分钟的睡眠延迟。如果这些互动屏幕活动发生在睡前一小时之内，他们平均会晚入睡约30分钟。

研究人员说，对于父母来说，如何帮助青少年管理屏幕时间是一个棘手的问题。“不过，如果父母真的关心青少年健康，或许应该重点考虑限制更多的互动屏幕时间，特别是在睡前一小时。”