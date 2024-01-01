广东医院成功“拆除”气管隐藏的罕见“炸弹”

58岁广东患者施姐(化名)长期咳嗽、气促、呼吸困难，近一个月症状加剧，生活不能自理，术中更发现被菜花样肿瘤堵塞九成气管管腔。广东省人民医院老年呼吸二科主任吴健30日表示，当出现反复或难治性咳嗽、咯血、进行性呼吸困难等症状时，需引起警惕，建议及时到医院就医检查，排查是否存在气管隐藏的“炸弹”。

施姐因“咳嗽、气促、呼吸困难”8年来到处求医，长期误诊为支气管哮喘。近一个月，施姐呼吸困难加剧，无法平卧，甚至一口痰液堵塞即可造成缺氧、窒息。12月，施姐入住广东省人民医院老年呼吸二科，首先经气管镜套除、消融气管内肿瘤，送检肿瘤标本病理化验显示为气管黏液表皮样癌。

吴健介绍，气管黏液表皮样癌是一种罕见的肺部涎腺恶性肿瘤，发病倾向于儿童及青年，平均年龄约30岁至50岁，占肺部原发肿瘤的0.1%至0.2%。目前主要有内镜、手术、放化疗和免疫等方式治疗气管肿瘤。

“病理显示，施姐气管内肿瘤性质为恶性，气管镜介入只切除瘤体90%，还有剩下的肿瘤基底部若不进一步处理，会造成肿瘤复发或转移，需外科切除或局部放疗。”吴健称，此次手术分为两次进行，首先通过采用气管镜介入技术，快速切除大部份肿瘤，迅速缓解病人呼吸困难并脱离生命危险，再在胸外科、老年呼吸二科、耳鼻喉科等科室团队的通力合作下，联手精准切除气管内肿瘤，施姐获根治。

吴健表示，气管肿瘤有良性肿瘤和恶性肿瘤两大类。儿童期的气管肿瘤绝大部分(90%)为良性，成人者恶性占多数。原发性恶性气管肿瘤很罕见，在所有恶性肿瘤中所占比例约为0.5%至1%，年发病率为0.1/10万。

而在临床表现上，气管肿瘤的临床症状按肿瘤的部位大小和性质而异。常见的早期症状为刺激性咳嗽、痰少或无痰，有时可带有血丝，气管恶性肿瘤晚期病例可呈现声音嘶哑，吞咽困难，气管食管瘘，纵隔器官组织受压迫，颈部淋巴结转移和肺部化脓性感染等症状。

“肿瘤长大逐渐阻塞气管腔50%以上时，则出现气短、呼吸困难、喘鸣等，常被误诊为支气管哮喘而延误治疗，症状也容易与慢性阻塞性肺病(肺气肿)、肺炎相混淆。”吴健称，当出现反复或难治性咳嗽、咯血、进行性呼吸困难、喘息气短、胸闷不适时，需引起警惕。除了可能是肺癌之外，也可能是气管肿瘤。她建议有上述症状的患者，及时到医院就医检查，发现气管隐藏的“炸弹”，第一时间接受专业治疗。

近年来，包括 CT和纤维支气管镜在内的诊断方法的使用日渐增多，使得患者能得到更早期诊断。吴健说，其中，气管镜检查作为诊断原发性气管肿瘤的“金标准”，可以更为准确直接地评估肿瘤长度和未受累的气管，还可以直接进行组织活检，获取病理诊断。(完)