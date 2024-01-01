不挑耳道佩戴更舒适开放式可穿戴耳机不再小众

入耳式蓝牙耳机占据市场主流位置多年，进入了增长乏力的瓶颈期。不过，2023年，开放式蓝牙耳机热度高涨，从小众品牌到巨头厂商纷纷入局。不挑耳道形态佩戴更舒适、能够兼顾环境音更安全，让这款耳机收获了不少新粉丝。

不断的技术创新带来了耳机产品的多样化，满足了人们日益增长的个性化需求。蓝牙耳机诞生已有二十余年，以苹果的AirPods为代表的柄状入耳式的产品形态一直是主流。然而近三年来，市场开始出现创新乏力，热度下滑的现象。无论是产品功能还是产品形态再未出现新的“AirPods”，相关产品在电商平台的搜索数据呈现下降趋势，出货量也不再如爆发时期那般高速增长，诸多研究机构给出了真无线蓝牙立体声耳机需求已接近饱和的研判。该类型的耳机本身还存在着常年被诟病的问题。入耳式的设计只能匹配相对标准形态的耳道，部分使用者长时间佩戴后会出现胀痛、挤压、闷热等不适感。

近年来，开放式可穿戴立体声耳机这一新的细分市场开始出现，主要的特点就是开放式、不入耳。其不闷耳道和对环境音保持敏感等优点，受到越来越多运动人群的欢迎。降低耳机存在感是另一个创新点，长时间佩戴耳机变得更加舒适，让使用者几乎忘记耳机的存在，全心投入音乐之中。从索尼旗下的ambie骨传导耳机，到众多新兴品牌入局，再到今年华为等巨头厂商的加入，这一市场逐渐从小众走向主流。

C字形挂耳设计是该类型耳机的常见形态，通过挂耳或者夹在耳廓外侧进行佩戴。开放式设计能让使用者更好地感知环境音，如果配合双麦或者三麦的降噪功能，即使在开放式的环境音中，也可以保持清晰通话体验。

在人机交互方面，智能交互方式让消费者可以在更多场景下使用耳机，无论是做家务、开车、手提行李都将不再受局限地享受音乐。例如，新上市的智能化产品可自动播报来电号码、信息内容等等，使得用户在不方便掏出手机或者运动中也能及时获取相关信息，避免错漏。人们还可以选择将手机日程表进行同步，让耳机像秘书一样通过音频播报日程安排、提醒事项、工作规划等内容。类似的还有微信消息、天气提醒、航班信息等方面的播报，让用户在不同场景中可以解放双手，无需频繁查看手机。

虽然开放式可穿戴耳机的热度明显可见地上升，但业内分析认为，目前各家仍未出现足以将开放式可穿戴耳机从小众带向主流的划时代产品，这一细分市场仍在等待着专属于自身的“AirPods”。

文/本报记者 陈斯（来源：北京青年报）