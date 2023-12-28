中疾控：当前新冠处于低水平流行形势 预计春运期间会出现一定幅度回升

人民网北京12月28日电 （记者郝帅）28日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况。

会上，中国疾控中心传染病管理处呼吸道传染病室主任彭质斌表示，近期，JN.1变异株在国外全球范围内快速上升，已经成为主要流行株，部分国家疫情上升的幅度比较大。

彭质斌表示，当前国内新冠的形势处于低水平流行，JN.1占比也比较低，但也呈上升趋势，有可能逐步发展成为国内流行株。JN.1变异株属于奥密克戎变异株，从近期世界卫生组织根据现有的证据评估认为，JN.1的传播力和免疫逃逸能力是增强的，但是没有证据提示它的致病性增强。而且既往感染和接种XBB疫苗对其是有免疫保护的交叉作用，预判其带来的公共卫生风险较低。

元旦春节假期临近，春运即将开始，人员流动将大幅上升，预计我国的新冠疫情可能会出现一定幅度的回升。

彭质斌说：“在春运期间，新冠疫情和其他呼吸道传染病疫情可能会上升，特别是会增加老年人、有慢性基础性疾病患者等脆弱人群发生重症和死亡的风险，可能对救治能力相对薄弱的农村地区医疗服务系统带来一定的压力。因此，需要高度重视，周密安排，提前做好各方面的准备。”